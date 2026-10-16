الإمارات.. الذهب يعود للارتفاع في آخر جلسات الأسبوع



ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، بعد تراجعهما في الجلسة السابقة، إذ عاد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى تجاوز مستوى 500 درهم، فيما سجلت الفضة ارتفاعاً مقارنة بأسعار أمس.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 503 دراهم مقابل 499.75 درهماً أمس، بزيادة 3.25 دراهم، فيما ارتفع عيار 22 بالمقدار نفسه إلى 466 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 446.75 درهماً، وعيار 18 نحو 383 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 6.81 دراهم مقابل 6.62 دراهم أمس، بزيادة 0.19 درهم، فيما بلغت الأونصة 211.87 درهماً.

الذهب

عيار 24: 503.00 دراهم

عيار 22: 466.00 درهماً

عيار 21: 446.75 درهماً

عيار 18: 383.00 درهماً

الفضة

الغرام: 6.81 دراهم

الأونصة: 211.87 درهماً

الكيلوغرام: 6811.77 درهماً