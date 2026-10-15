طيران الإمارات تسيّر 167 رحلة أسبوعياً إلى 9 مدن هندية

تعزز طيران الإمارات عملياتها في السوق الهندية، عبر شبكة تضم 167 رحلة أسبوعياً إلى 9 مدن، من بينها 28 رحلة أسبوعياً إلى نيودلهي، مع خطط لتشغيل طائرة «إيرباص A380» على خط العاصمة الهندية، اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات، واستيعاب الطلب المتنامي على السفر بين الهند ودبي والوجهات العالمية عبرها.

وتعتزم الناقلة تشغيل «إيرباص A380» على إحدى رحلاتها اليومية الأربع إلى نيودلهي، فيما ستواصل تشغيل الرحلات الثلاث الأخرى بطائرات «بوينغ 777» المطوّرة، لتصبح العاصمة الهندية الوجهة الثالثة في الهند التي تستقبل الطائرة العملاقة، بعد مومباي وبنغالورو.

وتعكس الخطوة أهمية السوق الهندية ضمن شبكة طيران الإمارات، في ظل استمرار الطلب القوي على السفر من الهند وإليها، إلى جانب حركة المسافرين الذين يستخدمون دبي نقطة عبور للوصول إلى وجهات أخرى ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وبالتزامن مع إدخال «إيرباص A380» إلى خط نيودلهي، ستوفر طيران الإمارات الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات اليومية الأربع، مع تحديث المقصورات الداخلية لطائرات «بوينغ 777» الثلاث الأخرى، بما يتيح للمسافرين خيارات تشمل الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة والسياحية.

وتأتي الخطوة ضمن برنامج تحديث المقصورات، الذي يشمل 219 طائرة، أنجزت الناقلة تحديث نحو 104 طائرات منها، بينها 53 طائرة من طراز «إيرباص A380»، ونحو 60 طائرة «بوينغ 777»، فيما يجري تجهيز الطائرات الجديدة التي تتسلمها الشركة بالمنتجات المطورة.

وتُعد الهند إحدى الأسواق الرئيسة لطيران الإمارات، مستفيدة من الروابط التجارية والسياحية وحركة السفر بين البلدين، إلى جانب الطلب على الرحلات الدولية عبر دبي. وتوفر شبكة الناقلة التي تشمل 144 وجهة عالمية للمسافرين من المدن الهندية، خيارات ربط واسعة مع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين، فيما تسهم زيادة الرحلات وتطوير المقصورات في تعزيز خيارات السفر، واستقطاب شرائح مختلفة من المسافرين.