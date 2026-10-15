«طيران الإمارات» تفتتح متجراً جديداً لخدمات السفر في طوكيو

افتتحت «طيران الإمارات» متجرها الجديد لخدمات السفر في منطقة أوتيماتشي بالعاصمة اليابانية طوكيو، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في السوق اليابانية، ومواكبة الطلب المتنامي على السفر بين اليابان ودبي ومختلف الوجهات العالمية، بالتزامن مع خطط الناقلة لزيادة رحلاتها إلى مطار ناريتا الدولي اعتباراً من 26 أكتوبر الجاري، لترتفع عملياتها إلى 28 رحلة ركاب أسبوعياً من اليابان وإليها.

ويأتي افتتاح مركز السفر الجديد امتداداً لتوسع الناقلة في السوق اليابانية، حيث يوفر المركز في طوكيو نقطة تواصل مباشرة مع المسافرين في العاصمة والمناطق المحيطة بها، من خلال فريق متخصص متعدد اللغات، يقدم خدمات حجز الرحلات والمعلومات المتعلقة بالسفر، وإعداد برامج سياحية مصممة وفق احتياجات العملاء اليابانيين والدوليين.

وفي إطار تعزيز الربط الجوي مع اليابان تعتزم «طيران الإمارات» زيادة خدماتها إلى مطار ناريتا الدولي اعتباراً من 26 أكتوبر 2026، لتصل عملياتها إلى إجمالي 28 رحلة ركاب أسبوعياً من اليابان وإليها. وتشغّل الناقلة حالياً رحلات مباشرة بين دبي وكل من مطار ناريتا الدولي، ومطار طوكيو الدولي «هانيدا»، ومطار كانساي الدولي في أوساكا.

وتشغل الخدمة الإضافية باستخدام طائرة «بوينغ 777-300ER»، بما يوفر أكثر من 300 مقعد للمسافرين في كل اتجاه، إلى جانب إضافة 20 طناً يومياً إلى الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، ما يعزز حركة البضائع بين اليابان والأسواق، التي تخدمها الناقلة عبر مركزها في دبي.

خدمات متكاملة

ويقع مركز «طيران الإمارات» الجديد في الطابق الأول من مبنى «أوتيماتشي ون» في منطقة تشيودا بطوكيو، وقد صُمم لتوفير بيئة مريحة، تجمع بين خدمات السفر والتجربة التفاعلية، ويضم منصة للخدمة الذاتية، ونظاماً لإدارة أدوار العملاء، إلى جانب مرآة تتيح التقاط الصور بخلفيات لوجهات سياحية تخدمها الناقلة، ومقعداً من درجة الأعمال على متن طائرات «بوينغ 777».

وتواصل «طيران الإمارات» تعزيز وجودها في السوق اليابانية من خلال الجمع بين توسيع شبكة رحلاتها وتطوير قنوات التواصل المباشر مع العملاء، بما يدعم حركة السفر والسياحة والتجارة بين اليابان ودبي، ويتيح للمسافرين الوصول إلى شبكة الناقلة العالمية عبر مركزها التشغيلي في دبي.