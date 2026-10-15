«طيران الإمارات» تنقل 40 مليون مسافر إلى أستراليا منذ بدء عملياتها

2.6 مليون مسافر و79 ألف طن من الشحنات خلال عام

شراكة «طيران الإمارات» و«كانتاس» تنقل 17 مليون مسافر

نقلت «طيران الإمارات» أكثر من 40 مليون مسافر بين أستراليا والعالم منذ بدء عملياتها في يونيو 1996، فيما تشغل اليوم 70 رحلة أسبوعياً إلى خمس مدن أسترالية، وتربطها بنحو 140 وجهة عالمية عبر مركزها في دبي.

وتحتفل «طيران الإمارات» بمرور 30 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى أستراليا، منذ تسيير أولى رحلاتها إلى ملبورن في يونيو 1996، في مسيرة توسعت خلالها شبكتها لتشمل سيدني عام 2000، وبيرث عام 2002، وبريزبن عام 2003، وأديلايد عام 2012، لتصل اليوم إلى خمس بوابات رئيسية في السوق الأسترالية.

وخلال السنة المالية 2024–2025 نقلت طيران الإمارات 2.6 مليون مسافر على خطوطها الأسترالية، كما تعاملت مع 79 ألف طن من الشحنات عالية القيمة، بنمو 12 % على أساس سنوي. وتجاوزت استثماراتها في الرياضة والثقافة والمجتمعات المحلية الأسترالية 230 مليون دولار أسترالي، فيما يعمل لدى مجموعة الإمارات أكثر من 8 آلاف أسترالي.

توسع الرحلات والشراكات

وبدأت «طيران الإمارات» عملياتها إلى ملبورن بثلاث رحلات أسبوعياً عام 1996، قبل زيادة الترددات والسعة مع نمو الطلب. وبحلول عام 2017، كانت تشغل ثلاث رحلات يومياً إلى المدينة، وأصبحت الرحلات الثلاث تُشغّل بطائرات إيرباص A380 اعتباراً من مارس 2018، بما عزز خيارات الربط عبر دبي إلى وجهات رئيسية في المملكة المتحدة وأوروبا.

وفي مايو 2022، أضافت الناقلة رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى ملبورن بعد استعادة عملياتها، لتوفر أكثر من ألف مقعد يومياً على خط دبي–ملبورن.

كما أبرمت «طيران الإمارات» و«كانتاس» شراكة تجارية عام 2013 شملت تكامل الشبكات والجداول الزمنية والتسعير ومزايا برامج الولاء المتبادلة. وأتاحت الشراكة للمسافرين الوصول بتذكرة واحدة إلى أكثر من 65 وجهة دولية، إلى جانب رحلات الربط التي توفرها «كانتاس» داخل أستراليا وعبر منطقة تاسمانيا. ونقلت الشراكة أكثر من 17 مليون مسافر منذ إطلاقها.

أحدث الطائرات والمقصورات

وفي إطار تحديث منتجاتها، أصبحت أديلايد في ديسمبر 2025 أول مدينة ضمن شبكة «طيران الإمارات» العالمية تستقبل طائرة إيرباص A350 المخصصة للرحلات الطويلة جداً. وتشغّل الناقلة حالياً 56 رحلة أسبوعياً من إجمالي 70 رحلة بين أستراليا ودبي بطائرات مجهزة بأحدث منتجاتها ومقصوراتها المجددة، وتوفر أكثر من 5 آلاف مقعد أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة عبر المدن الأسترالية الخمس. ويشمل برنامج تحديث الأسطول تجديد مقصورات 219 طائرة.

وتشمل استثمارات الناقلة في أستراليا شراكات طويلة الأمد مع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ونادي كولينغوود لكرة القدم وأوركسترا سيدني السيمفونية، إلى جانب شراكتها السابقة مع نادي فيكتوريا لسباق الخيل التي امتدت لما يقارب ثلاثة عقود.

ومنذ عام 2006، استثمرت «طيران الإمارات» 150 مليون دولار أسترالي في منتجع «إماراتس وولغان فالي»، بما شمل ترميم معالم تاريخية وزراعة أكثر من مليون شجرة محلية. وفي عام 2026، التزمت الشركة باستثمار إضافي قدره 50 مليون دولار أسترالي بالشراكة مع «ماريوت الدولية» لتحويل المنتجع إلى «إماراتس وولغان فالي»، أحد نُزل «ريتز كارلتون»، مع توقع افتتاحه مطلع عام 2027.

وتضم عمليات «دناتا»، التابعة لمجموعة الإمارات، 15 منشأة لتموين الطائرات في أستراليا، يعمل فيها أكثر من 3 آلاف موظف، وتنتج أكثر من 64 مليون وجبة سنوياً. وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» ثلاث رحلات شحن أسبوعياً إلى سيدني، لنقل المنتجات الأسترالية إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها.