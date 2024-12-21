دبي سوق غير مسبوقة لأصحاب المهارات

أكدت منصة «آرابيان بيزنس» أن دبي أصبحت سوقاً غير مسبوقة لأصحاب المهارات الذين يشهدون زيادة في البحث عن فرص العمل من الأسواق الغربية والآسيوية. ونقلت المنصة عن جوستين ماكجواير، خبير التوظيف، أن شركات التوظيف في دبي شهدت وفرة غير متوقعة من الطلبات على التوظيف من مرشحين دوليين.

وأضاف ماكجوير أن العمل عن بعد غير كذلك شكل الطلب على العمالة، حيث اختار العديد من أصحاب العمل توظيف المواهب في دول أخرى، مع قيام العديد منهم في دبي بالتوظيف بشكل متزايد.

واحتلت الإمارات، بما في ذلك دبي، المرتبة الأولى عالمياً في جذب العمال المهرة عام 2024. وأدى هذا الفائض من المواهب إلى تحويل ديناميكيات السوق بشكل كبير. ورغم تدفق المواهب، لا يزال العثور على المهارات المناسبة يشكل تحدياً.

وفي الوقت نفسه، تواصل دبي جذب الشركات الكبرى، وتعمل صناديق التحوط وشركات الاتصالات الدولية وشركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك على إنشاء مراكز إقليمية. وتسلط ديناميكيات الرواتب الضوء على تطور دبي من مركز للمغتربين ذوي الأجور المرتفعة إلى مركز أعمال عالمي أكثر تنافسية.