«طيران الإمارات» تضاعف رحلات «العملاقة» إلى 3 وجهات عالمية

تعتزم «طيران الإمارات» مضاعفة عدد رحلاتها اليومية بطائرات «إيرباص A380» إلى ثلاث وجهات دولية، تشمل كوالالمبور وزيوريخ وشنغهاي، ضمن تحديثات جدول رحلاتها لموسم الشتاء 2026، في خطوة تعزز السعة المقعدية على هذه المسارات وتوسع استخدام الطائرة العملاقة في الأسواق الرئيسية ضمن شبكتها العالمية.

وبحسب بيانات جداول الرحلات، ستشمل التعديلات زيادة الرحلات بطائرات A380 إلى كوالالمبور وزيوريخ اعتباراً من ديسمبر المقبل، فيما ستشغل الناقلة رحلتين يومياً بالطائرة ذات الطابقين إلى شنغهاي خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر المقبل. وسترفع «طيران الإمارات» عدد رحلاتها اليومية بطائرات A380 من رحلة واحدة إلى رحلتين اعتباراً من ديسمبر، وذلك عبر استبدال إحدى الرحلات التي تشغلها حالياً بطائرة بوينغ 777-300ER بالطائرة العملاقة.

وتشغل الناقلة حالياً ثلاث رحلات يومية بين دبي والعاصمة الماليزية، باستخدام طائرات A380 وإيرباص A350-900 وبوينغ 777-300ER. وكانت قد أدخلت طائرة A350-900 إلى هذا المسار في سبتمبر الماضي، بعد أن كانت تعتمد على رحلتين يوميتين بطائرات 777 إلى جانب رحلة A380.

وتخدم «طيران الإمارات» كوالالمبور منذ عام 1996، فيما بدأت تشغيل طائرات A380 على هذا المسار عام 2012.

وتعتزم «طيران الإمارات» تشغيل رحلتين يومياً بطائرات A380 اعتباراً من ديسمبر المقبل، بدلاً من رحلة واحدة يومياً، على أن يستمر الجدول المعدل خلال موسم الصيف المقبل.

وتشغل الناقلة حالياً رحلتين يومياً بين دبي والمدينة السويسرية، إحداهما بطائرة A380 والأخرى بطائرة بوينغ عريضة البدن. ووفقاً للجدول الجديد، ستحل الطائرة العملاقة محل بوينغ 777-300ER على الرحلة الإضافية. وتوفر الطائرة المستخدمة على هذا المسار 487 مقعداً موزعة على أربع درجات، تشمل 14 جناحاً مجدداً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب 341 مقعداً في الدرجة السياحية.