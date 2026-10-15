الإمارات.. الذهب يهبط دون 500 درهم



واصلت أسعار الذهب تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، ليهبط سعر الغرام عيار 24 دون مستوى 500 درهم، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، فيما سجلت الفضة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بتعاملات أمس.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 499.75 درهماً مقابل 502.50 درهم أمس، بتراجع 2.75 درهم، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 2.50 درهم إلى 462.75 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 443.50 درهماً، وعيار 18 نحو 380.25 درهماً. كما هبط سعر غرام الفضة إلى 6.62 دراهم مقابل 6.98 دراهم أمس، بانخفاض 0.36 درهم، فيما بلغت الأونصة 205.79 دراهم.

الذهب

عيار 24: 499.75 درهماً

عيار 22: 462.75 درهماً

عيار 21: 443.50 درهماً

عيار 18: 380.25 درهماً

الفضة

الغرام: 6.62 دراهم

الأونصة: 205.79 دراهم

الكيلوغرام: 6616.30 درهماً