استثمارات آسيا وأوروبا في عقارات دبي تقفز39 % إلى 496 مليار درهم

جنوب آسيا تتصدر مصادر الاستثمار العقاري بـ123 مليار درهم

أوروبا الشمالية تسجل نمواً 33.1 % في قيمة الاستثمارات

الخليج التجاري يتصدر المناطق بقيمة استثمارات 40 مليار درهم

استثمارات مجمع دبي للاستثمار الثاني ترتفع إلى 25 مليار درهم

99 ألف استثمار عقاري متكرر بنمو 19 %

البرشاء جنوب الرابعة تتصدر أعداد المستثمرين بـ18,176 مستثمراً

سجلت الاستثمارات الآسيوية والأوروبية في عقارات دبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مع وصول إجمالي الاستثمارات من القارتين إلى 496 مليار درهم، مقارنة بـ 357 مليار درهم في عام 2024، بنمو 39 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية في الإمارة للمستثمرين الأجانب، واتساع الطلب الدولي، مع استمرار السوق في استقطاب رؤوس الأموال من قاعدة مستثمرين عالمية متنوعة.

وتفصيلاً أظهر التقرير السنوي لعام 2025 عن سوق دبي العقاري، الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحصلت «البيان» على نسخة منه، ارتفاع الاستثمار العقاري الأجنبي الوافد إلى دبي عبر المناطق الرئيسية كافة في العام الماضي، إذ ظلت آسيا المصدر الأكبر لرؤوس الأموال بمساهمة بلغت 308 مليارات درهم، وبنسبة نمو 39.3 % على أساس سنوي.

وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الوافدة من أوروبا ارتفعت بنسبة 38.2 %، لتبلغ 188 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات أمريكا الشمالية وأفريقيا 54.63 مليار درهم، و41 مليار درهم على التوالي، مع تحقيق المناطق جميعها نمواً سنوياً.

وأوضح التقرير أن منطقة جنوب آسيا ظلت في صدارة مناطق منشأ المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت 123 مليار درهم، تلتها منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليار درهم ثم أوروبا الشمالية بـ56 مليار درهم، وحققت المناطق الثلاث مجتمعة 275 مليار درهم، بما يعزز الاتساع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري.

وبيّن التقرير أنه من بين المناطق ذات الاستثمارات الرائدة أوروبا الشمالية، حيث سجلت أقوى نمو في قيمة الاستثمار بنسبة 33.1 % على أساس سنوي، متقدمة بفارق طفيف على أوروبا الجنوبية والغربية، فيما ظلت منطقة جنوب آسيا المصدر الأكبر للمستثمرين العقاريين في دبي، مع ارتفاع المشاركة إلى 52 ألف مستثمر في عام 2025 مقارنة بـ41 ألفاً في عام 2024، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 30 ألف مستثمر مقارنة بـ 25 ألف، فيما سجلت أوروبا الغربية والشمالية 17 ألفاً و16 ألف مستثمر على التوالي، وارتفعت مشاركة المستثمرين من المناطق العشر الأولى كافة خلال العام.

وحافظت قاعدة المستثمرين على تنوعها الجغرافي الواسع، مع تصدر جنوب آسيا والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية، وسجلت منطقة جنوب آسيا أقوى زيادة بين المناطق الرائدة بنمو المشاركة بنسبة 26.8 % على أساس سنوي، فيما واصل نشاط المستثمرين من أوروبا الغربية والشمالية توسعه، بما يعكس اتساع المشاركة الدولية في سوق دبي العقاري.

عدد الصفقات

ظل نشاط الاستثمار بقيادة مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط في عام 2025، إذ استحوذت جنوب آسيا على 67 ألف استثمار، ارتفاعاً من 54 ألفاً في عام 2024، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط 40 ألف استثمار، صعوداً من 35 ألفاً قبل عام، وأسهمت أوروبا الغربية والشمالية معاً بـ 42 ألف استثمار، بما يبرز الحضور المتواصل للمستثمرين الأوروبيين في سوق دبي العقاري.

وظل توزيع النشاط الاستثماري متمركزاً بين مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وسجلت جنوب آسيا زيادة سنوية في عدد الاستثمارات بنسبة 24.1 %، فيما ارتفع النشاط من الشرق الأوسط بنسبة 14.3 %، كما حققت أوروبا الغربية نمواً قوياً بنسبة 22.2 %، بما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية على حد سواء.

تفضيلات المستثمرين

أظهر المستثمرون غير المقيمين تفضيلاً واضحاً لعقارات البيع على المخطط في عام 2025، بتوجهه نحو 83.7 % من استثماراتهم نحو هذا السوق مقابل 16.3 % للعقارات الجاهزة.

في المقابل جاء توزيع استثمارات المقيمين أكثر توازناً، بواقع 51.2 % في مشاريع البيع على المخطط، و48.8 % في العقارات الجاهزة، وسجل غير المقيمين 92889 استثماراً خلال عام 2025، مقابل 156997 استثماراً للمستثمرين المقيمين.

ومثلت استثمارات البيع على المخطط 63.3 % من إجمالي النشاط الاستثماري في عام 2025؛ إذ وجه المستثمرون غير المقيمين أكثر من أربعة أخماس استثماراتهم نحو مشاريع البيع على المخطط، فيما ظلت مشاركة المقيمين موزعة بالتساوي تقريباً بين البيع على المخطط والعقارات القائمة، بما يبرز تباين الأنماط الاستثمارية بين الفئتين.

الاستثمارات المتكررة

تعزّز نشاط الاستثمار للمقيمين عبر فئتي المستثمرين المتكررين والجدد، بارتفاع الاستثمارات المتكررة من 72 ألفاً إلى 84 ألفاً، وصعود الاستثمارات الجديدة من 69 ألفاً إلى 73 ألفاً، أما نمو استثمارات غير المقيمين فقد قاده المستثمرون الجدد الذين ارتفع نشاطهم من 55 ألفاً إلى 78 ألفاً.

وجاءت قيمة الاستثمارات متقاربة إلى حد كبير بين المستثمرين الجدد والمتكررين في عام 2025، إذ استحوذ المستثمرون الجدد على 348 مليار درهم مقابل 332 مليار درهم للمستثمرين المتكررين، بزيادات 35.13 %، و25.4 % على التوالي، واستحوذ المستثمرون المتكررون على 40 % من الاستثمارات، و48.6 % من إجمالي القيمة.

المناطق الأعلى

تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة مشاركة المستثمرين في عام 2025 باستقطابها 18176 مستثمراً، تلتها وادي الصفا 5، والخليج التجاري بمواقع 12834 و12627 مستثمراً على التوالي، فيما سجلت كل من مدينة المطار وجبل على الأولى أكثر من 9 آلاف مستثمر خلال العام.

وسجلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى نمو بين المناطق العشر الأولى، بارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 331.6 % على أساس سنوي إلى 7937 مستثمراً مقارنة بـ 1839 في عام 2024، كما حققت الحبية الأولى ووادي الصفا 3 زيادات لافتة بإضافة 4329 و4001 مستثمر على التوالي، ما يعزز مشاركة المستثمرين في معظم المناطق الرائدة خلال العام.

تصدرت منطقة الخليج التجاري جميع المناطق من حيث قيمة الاستثمارات في عام 2025، محققة 40 مليار درهم، تلتها مرسى دبي بـ30 مليار درهم، فيما سجلت كل من مدينة المطار ومجمع دبي للاستثمار الثاني 25 مليار درهم، وأضافت البرشاء جنوب الرابعة 24 مليار درهم، ليصل عدد المناطق المتجاوزة عتبة 24 مليار درهم إلى خمس مناطق خلال العام.

وارتفعت قيمة الاستثمارات في معظم المناطق الرائدة في عام 2025، إذ سجل مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى استثمار بارتفاعه من 10 مليارات درهم في عام 2024 إلى 25 مليار درهم في عام 2025، فيما صعد وادي الصفا 3 من 11 مليار درهم إلى 22 مليار درهم، كما نما الخليج التجاري من 31 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، بما يبرز النشاط الاستثماري عبر نطاق أوسع من المناطق خلال العام.