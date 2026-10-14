سوق دبي يواصل سلسلة مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

واصلت مؤشرات سوق المال المحلية أداءها النشط في جلسات الأربعاء متخطية حالة من التراجع طالت معظم الأسواق الخليجية، حيث حققت الأسهم سيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 35.4 ألف صفقة تداول.

وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.57 % إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 492 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 15.2 ألف صفقة تداول.

وكانت أسهم لشركات بقطاع التصنيع والقطاع المالي والنقل والتجزئة دافعاً لمواصلة الأداء النشط لسوق دبي، حيث تصدر سهم «الأغذية المتحدة» بنمو 11.9 % لسعر 12 درهماً، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.7 % إلى سعر 31.5 درهماً، تلاهما سهم «تاكسي دبي» 2.3 % إلى 2.2 درهم، ثم سهم «طلبات» 2.3 % لسعر 1.1 درهم، ونما سعر سهم «لونيت ستاندرد» 2.1 % إلى 7 دراهم. وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بـ 0.9 % عند 11.40 درهماً.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «بنك الإمارات للاستثمار» 5 % إلى 53.2 درهماً، وسهم «السلام السودان» 2.7 % إلى 0.50 درهم، ثم سهم «شعاع» 1.6 % لسعر 0.24 درهم، وسهم «إثمار» 1.47 % لسعر 0.2 درهم، بينما تقلص سعر سهم «ديوا» 1.46 % إلى 2.7 درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 9833 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.40 %، لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر أكثر من 20.2 صفقة تداول.

واستند السوق في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.

حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «الوطنية للفنادق» 3.2 % 0.45 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» 2.5 % لسعر 22.66 درهماً، ثم سهم «أمريكانا» 2.06 % إلى سعر 2.47 درهم، ثم سهم «أجيليتي» 2.05 % إلى 1.49 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» 2 % لسعر 19.24 درهماً، وأقفل سهم «إشراق للاستثمار» مرتفعاً بـ 1.1 % عند 0.632 درهم.

وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «حياة» 4.8 % إلى سعر 1.17 درهم، ثم سهم «أسمنت الخليج» 3.6 % إلى سعر 1.06 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.5 % إلى سعر 0.02 درهم، ثم سهم «أيه دي إن أتش» 2.6 % لسعر 0.58 درهم، ثم سهم «الإمارات للتأمين» 2.5 % إلى 7.8 دراهم.

المؤشرات العربية

على الصعيد العربي، أغلق سوق مسقط على نمو بشكل طفيف بنسبة 0.35 % إلى مستوى 7755 نقطة، مع نمو سعري لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل.

كما أغلق مؤشر إيجي اكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 0.44 % إلى مستوى 51492 نقطة. وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.98 % إلى مستوى 4222 نقطة.

في المقابل ساد اللون الأحمر مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 1.74 % إلى مستوى 10139 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات.

فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 1.38 % إلى مستوى 8945 نقطة، مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة.

وتراجع مؤشر سوق قطر المالي 0.68 % إلى مستوى 8931 نقطة، مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والتأمين والأنشطة المالية. كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.14 % إلى مستوى 1880 نقطة.