«إيناف» الإيطالية لخدمات الملاحة الجوية تتجه لافتتاح مقر إقليمي في الفجيرة

تتجه مجموعة «إيناف» الإيطالية (ENAV)، المتخصصة في خدمات الملاحة الجوية، إلى افتتاح مقر إقليمي لها في إمارة الفجيرة، في خطوة تعكس جاذبية الإمارة للاستثمارات المتخصصة في قطاع الطيران، مدعومة ببنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية.

وجاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم وقّعها مطار الفجيرة الدولي مع مجموعة «إيناف» وشركة «إيروسبيس ديفنس سيكيوريتي» (ADAS)، على هامش معرض المطارات 2026 الذي أقيم في دبي، بهدف استكشاف فرص التعاون في المجالات الفنية والتشغيلية المرتبطة بقطاعي الطيران والمطارات.

وتنص المذكرة على دراسة الاستفادة من مرافق مطار الفجيرة الدولي وبنيته التحتية لدعم خطط التوسع الإقليمي للمجموعة الإيطالية، إلى جانب بحث فرص التعاون في فحص ومعايرة أنظمة الملاحة الجوية، وأنظمة الهبوط، وأنظمة الإضاءة الأرضية للمطارات، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية، ويدعم معايير السلامة الجوية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، ولورينزو فنارة، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني.

ومثّل مجموعة «إيناف» لوتشيو تروتشينو، رئيس استراتيجية المجموعة وتطوير الأعمال، فيما مثّل مطار الفجيرة الدولي الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام، وإبراهيم القلاف، نائب المدير، بينما مثّلت شركة «إيروسبيس ديفنس سيكيوريتي» ليلى بدوي، الرئيس التنفيذي.

وتأتي المذكرة ضمن جهود مطار الفجيرة الدولي لتوسيع شراكاته مع المؤسسات العالمية المتخصصة، والاستفادة من إمكاناته الفنية والتشغيلية لاستقطاب استثمارات جديدة وفتح آفاق للتطوير في قطاع الطيران، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية للإمارة.