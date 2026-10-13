للجلسة الثالثة.. سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية

زيّن اللون الأخضر مؤشرات سوق المال المحلية، الثلاثاء، بسيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 30.5 ألف صفقة تداول، وواكبت أسواق الأسهم بالدولة حالة من التعافي سادت معظم البورصات العربية.

وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.36% إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 351.8 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 11 ألف صفقة تداول، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% إلى مستوى 9793 نقطة، لتناهز تداولاته 1.1 مليار درهم عبر أكثر من 19.5 صفقة تداول.

أسهم دبي

وكانت أسهم لشركات بقطاع التأمين والمصارف والتجزئة دافعاً لتحسن أداء سوق دبي، حيث تصدر سهم «طلبات» بنسبة 2.8% إلى 1.07 درهم بتداولات قاربت 27 مليون سهم، وسعر سهم «سلامة» 1.4% إلى 1.82 درهم، وسهم «بنك دبي التجاري» 1.35% لسعر 9.7 دراهم، ثم سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.32% إلى سعر30.7 درهماً، ثم سهم «سبينس» 1.25% إلى سعر 1.21 درهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 4.9% إلى سعر 10.72 دراهم، وسهم «أمان» 3.4% لسعر 0.66 درهم، وسعر سهم «الوطنية للتأمينات» 2.7% إلى 5.6 دراهم، ثم سهم «وطنية» 2.6% لسعر 0.66 درهم، وسعر «تكافل الإمارات» 2.1% إلى 1.79 درهم.

سوق أبوظبي

واستند مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره إلى حركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات، منها التأمين والصناعة والقطاع المالي، حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «أرام» 9.7% إلى 2.69 درهم، وسهم «مير» 7.5% لسعر 1.06 درهم، ثم سهم «إم إن دي سي» 1.88% إلى 2.71 درهم، تلاها سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.83% إلى سعر 18.86 درهماً، ثم سهم «أوراسكوم» 1.7% إلى 60.15 درهماً.

وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «العربي المتحد» بنسبة تقلص 4.9% لسعر 1.35 درهم، ثم سعر سهم «حياة» 4.6% إلى 1.23 درهم، وسهم «دار التأمين» 4.4% لسعر 1.3 درهم، وسهم «أبوظبي الوطنية للاستثمار» 1.74% لسعر 2.25 درهم، فيما تراجع سهم «فينيكس»1.7% إلى 0.52 درهم.

عربياً

واتسعت موجة التحسن لتطال معظم البورصات العربية، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على نمو بنسبة 0.33% إلى مستوى 10318 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع.

ونما مؤشر سوق قطر المالي 0.17% إلى مستوى 8992 نقطة، مدفوعاً بنشاط أسهم في قطاعات مثل الاستثمار والتكنولوجيا والتأمين.

كما ارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.11% إلى مستوى 9071 نقطة، مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة.

فيما نما مؤشر السوق البحريني 0.02% إلى مستوى 1882.5 نقطة، وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.32% إلى مستوى 4181 نقطة.

في المقابل تراجع سوق مسقط بشكل طفيف بنسبة 0.97% إلى مستوى 7728 نقطة، مع تراجع لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل.

كما أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على تراجع 1.7% إلى مستوى 50734 نقطة.