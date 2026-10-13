مائدة 2036.. التكنولوجيا تعيد ابتكار طعامنا

كيف سيبدو طعامنا بعد عشر سنوات.. هل يمكن أن يتحول نوى التمر والهواء والطحالب وحتى الكربون وجذور الفطر إلى مصادر ومكونات نستهلكها يومياً؟!

ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 التي انطلقت اليوم في دبي، استعرضت «مؤسسة دبي للمستقبل» عبر تجربة «كافيه 2036» تصوراً عملياً لمستقبل الغذاء، من خلال 6 نماذج لمنتجات مألوفة، لكنها تُنتَج بطرق غير تقليدية، تستهدف تقليل استهلاك الموارد والهدر وتنويع مصادر الغذاء.

تشمل التجربة استخراج القهوة من نوى التمر، ومياهاً مستخلصة من الهواء، وشوكولاتة تعتمد على دهون منتَجة من الكربون، وبروتيناً من الطحالب البحرية الدقيقة، وفطراً مزروعاً محلياً، إلى جانب بديل نباتي عن اللحوم مصنوع من جذور الفطر؛ نماذج تفتح المجال أمام أسواق واستثمارات جديدة في صناعة الغذاء.

قهوة من نوى التمر

تقدم التجربة قهوة مستوحاة من القهوة العربية، لكنها خالية طبيعياً من الكافيين، وتُحضّر من نوى تمر محمصة مصدرها الإمارات، بدلاً من التخلص منها كمخلفات، مع إضافة الهيل لمنحها مذاقاً قريباً من القهوة العربية. المنتج يقدمه مشروع Datebrew التابع لـ ARDH Collective الإماراتية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد.

مياه من الهواء

كما يقدم «كافيه 2036» مياهاً يتم إنتاجها من رطوبة الهواء، عبر نظام يسحب الهواء الرطب، ويبرده حتى تتكثف الرطوبة إلى مياه قبل ترشيحها ومعالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، وإضافة المعادن والهيدروجين إليها. وتقدم شركة Ma Hawa الإماراتية هذه التقنية مصدراً للمياه لا يعتمد مباشرة على المياه الجوفية ولا على تحلية مياه البحر.

شوكولاتة من الكربون

أما الشوكولاتة فتستخدم دهوناً يتم إنتاجها من الكربون الموجود في غازات، مثل ثاني أكسيد الكربون أو الميثان. وتعتمد هذه التقنية على الحرارة والضغط لتحويل الكربون إلى سلاسل كربونية، ثم أحماض دهنية ودهون قابلة للاستخدام في الغذاء، من دون الحاجة إلى أراضٍ زراعية ولا ماشية ولا محاصيل زيتية، وتقف وراء هذه التقنية شركة Savor الأمريكية.

بروتين من الطحالب

بينما تعرض التجربة ألواح بروتين؛ تعتمد على بروتين مستخلص من الطحالب البحرية الدقيقة بدلاً من مصل الحليب. ويتميز المنتج - وفقاً للعرض - ببروتين متكامل يحتوي على الأحماض الأمينية بمستوى مقارب لبروتين مصل الحليب، إلى جانب الألياف، ويتم إنتاجه من دون هندسة وراثية. وتقدم التقنية شركة NXW – Nutrition from Water البرتغالية.

فطر إماراتي

كما يقدم المقهى نوعين من الفطر المجفف: الشيتاكي وفطر المحار، اللذين تتم زراعتهما داخل الإمارات في ظروف خاضعة للرقابة ومن دون مبيدات صناعية. وتعتمد طرق الإنتاج على إعادة استخدام المخلفات والموارد؛ للحد من البصمة البيئية، وتنتجهما شركة Below Farm الإماراتية.

لحوم من جذور الفطر

يقدم «كافيه 2036» أيضاً حشوة نباتية تستخدم في «الميني تاكو»، مصنوعة من الميسيليوم، وهو شبكة الجذور الخاصة بالفطر، وتُنتَج عبر التخمير وتُمزج مع البازلاء الصفراء. يحتوي المنتج على 66 % من البروتين، ويضم الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مع قوام يحاكي اللحوم، كما أنه غني بالألياف ويُعدّ مصدراً طبيعياً للحديد، وهو خالٍ من الصويا والغلوتين ومنتجات الألبان، وغير معدَّل وراثياً، ويتميز بأنه نباتي وحاصل على شهادة «حلال». وأما الشركة التي تقدمه فهي Maia Farms الكندية.

6 ابتكارات على مائدة 2036

- قهوة من نوى التمر

- مياه من الهواء

- شوكولاتة من الكربون

- بروتين من الطحالب البحرية

- فطر محلي مستدام

- بديل عن اللحوم من جذور الفطر