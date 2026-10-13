«بوابة الكون السائل» تستكشف مستقبل الفن والتكنولوجيا في دبي

يقدم الفنان الياباني يويتشي أوتشياي، خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026، الذي تستضيفه دبي من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، تجربة فنية مبتكرة بعنوان «بوابة الكون السائل»، تمزج بين تقنيات الواقع المعزز والفلسفة الشرقية والفنون الرقمية، في محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، واستكشاف مستقبل الإبداع في عالم تتلاشى فيه الحدود بين الواقع المادي والفضاء الافتراضي.

ويتيح العمل الفني للزوار تجربة بصرية تفاعلية تتجاوز المفهوم التقليدي للفنون المعروضة داخل القاعات، من خلال عالم رقمي دائم التحول، تتغير فيه الأشكال والمشاهد بصورة مستمرة، بما يعكس الإمكانات المتنامية للتكنولوجيا في تطوير التجارب الفنية والثقافية.

فلسفة الإبداع

ويستلهم أوتشياي فكرة العمل من الحكاية الفلسفية الصينية الشهيرة «حلم الفراشة» للفيلسوف تشوانغ تسي، التي تطرح تساؤلات حول طبيعة الواقع وحدود الإدراك الإنساني والعلاقة بين الحقيقة والوهم.

ومن خلال توظيف هذه الفلسفة في بيئة رقمية معاصرة، يسعى الفنان إلى تقديم رؤية جديدة للفن بوصفه تجربة حية ومتغيرة، لا تقتصر على المشاهدة، وإنما تفتح المجال أمام الجمهور للتفاعل والمشاركة في استكشاف عوالم افتراضية.

ويطرح العمل سؤالاً محورياً: «ماذا يصبح الفن عندما يتجاوز حدود الجدران والشاشات والثبات؟»، في إشارة إلى التحولات التي يشهدها قطاع الصناعات الإبداعية مع تطور التقنيات الرقمية.

الطبيعة الرقمية

ويقدم «بوابة الكون السائل» مفهوماً يعرف باسم «الطبيعة الرقمية»، يقوم على إنشاء بيئة بصرية مفتوحة تتغير فيها الأشكال والمعاني باستمرار، وتصبح فيها التكنولوجيا وسيلة لإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان والفن.

ويعكس العمل تحولاً في دور الجمهور من مجرد متلقٍ إلى مشارك في التجربة الإبداعية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام توظيف الواقع المعزز في الفنون والثقافة وتصميم التجارب الغامرة.