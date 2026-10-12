4.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

1367

إجمالي عدد الصفقات

1367

مبايعة بقيمة 2.8 مليار

1.4

مليار الرهون عبر 545 معاملة

178

مليوناً لرهن أرض سكنية





سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الاثنين، 4.7 مليارات درهم تمت عبر 1367 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1367 مبايعة بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 77 مبايعة لمبانٍ و58 مبايعة لأراضٍ، و590 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليار درهم تمت عبر 545 معاملة، منها 39 رهناً لمبانٍ، و359 رهناً لأراضٍ، و147 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 97 هبة بقيمة 412 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة «سيتي أوف آريبيا» صفقة رهن قطعة أرض سكنية بقيمة 178 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 20 مليون درهم.