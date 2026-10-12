الإمارات.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والفضة مع بداية الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، إذ سجل المعدنان مكاسب محدودة مقارنة بمستويات آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 505.50 دراهم مقابل 504 دراهم في التعاملات السابقة، بزيادة 1.50 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 1.25 درهم إلى 468 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 448.75 درهماً، وعيار 18 نحو 384.75 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.19 دراهم مقابل 7.12 دراهم، فيما بلغت الأونصة 223.65 درهماً

الذهب

عيار 24: 505.50 دراهم

عيار 22: 468.00 درهماً

عيار 21: 448.75 درهماً

عيار 18: 384.75 درهماً

الفضة

الغرام: 7.19 دراهم

الأونصة: 223.65 درهماً

الكيلوغرام: 7190.51 درهما