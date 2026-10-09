2.5 مليار درهم تداولات «سوق دبي» في 5 جلسات

الأعلى ارتفاعاً في دبي خلال أسبوع

الوطنية القابضة 4.7%

الوطنية للتأمين 4.1%

الأسمنت الوطنية 4%

سلامة 2.56%

دريك آند سكل 2.47%





أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، على تحسّن نسبي مخالفاً موجة التراجعات التي طالت معظم أسواق المال العربية في ختام جلساتها الأسبوعية.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة 0.33% إلى مستوى 5818 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 424.5 مليون درهم عبر إنجاز 13.5 ألف صفقة تداول.

وحقق السوق تداولات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال 5 جلسات وعبر 65.6 ألف صفقة، حيث اختصت تداولات السوق بحصة تجاوزت 33% من سيولة التداولات التي حققتها الأسهم المحلية عن إجمالي الأسبوع.

وكانت أسهم لشركات بقطاع التأمين والصناعة قد أسهمت بربحيتها السعرية في تماسك أسهم السوق على مدار الأسبوع، حيث تصدر سهم الوطنية القابضة بنمو أسبوعي 4.7% لسعر 4.94 دراهم ثم سعر الوطنية للتأمين بنسبة 4.1% إلى سعر 5.76 دراهم ثم سعر سهم الأسمنت الوطنية 4% لسعر 4.94 دراهم ثم سهم سلامة 2.56% إلى 1.8درهم يليه سهم دريك آند سكل بنمو 2.47% إلى 0.29 درهم.

وتماسك سوق أبوظبي المالي أمس في جلسة نهاية الأسبوع عند 9795 متراجعاً 0.05% لتناهز تداولاته 949.4 مليار درهم عبر حوالي 18.7 صفقة تداول.