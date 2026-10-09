فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر وأبها حتى 11 أكتوبر

أعلنت فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «تم إلغاء رحلات فلاي دبي الى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر. نراقب الاوضاع عن كثب ونواصل التنسيق مع السلطات المختصة، وسنقوم بإطلاع عملائنا عبر قنواتنا الرسمية على أي تحديثات تتعلق بجداول الرحلات.

يمكن للعملاء الذين تأثرت خطط سفرهم جراء هذه الإلغاءات زيارة قسم إدارة الحجز على الموقع الإلكتروني flydubai.com للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز. كما ننصح العملاء الذين أجروا حجوزاتهم عن طريق وكلاء السفر بالتواصل معهم مباشرة. نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغييرات في رحلاتهم».