الإمارات أفضل بيئة عمل في العالم

رسخت الإمارات مكانتها الريادية واحدة من أكثر البيئات المهنية والمؤسسية استقراراً وثقة على مستوى العالم؛ وسجلت أعلى معدل ثقة بأرباب العمل والمؤسسات عالمياً بنسبة 88%، متجاوزة بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 74%، ومتصدرة الدول الغربية والأسواق العالمية الكبرى، وفقاً لنتائج التقرير الخاص «الثقة في مكان العمل» الصادر عن «مؤشر إدلمان للثقة 2026».

وأفاد التقرير، الذي شمل مسحاً لأكثر من 10 آلاف موظف عبر 10 أسواق عالمية رئيسية، بأن الإمارات تتصدر دول العالم التي تدار فيها التحولات المؤسسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بنجاح وكفاءة عالية، حيث يلمس الموظفون في الدولة الآثار الإيجابية لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، بما عزز مكانة الدولة نموذجاً يقتدى به في مرونة بيئات العمل والابتكار المؤسسي.

وفي الوقت الذي شهد فيه العالم تراجعاً في مستويات الثقة بأرباب العمل والمؤسسات للعامين المتتاليين لتسجل أدنى مستوياتها في أسواق مثل اليابان (53%)، وألمانيا (71%)، والمملكة المتحدة (73%)، والولايات المتحدة (78%)، واصلت الإمارات التفوق والنمو الثابت، متصدرة كافة الدول المشمولة ومتساوية مع الهند (88%).

رؤى استراتيجية

ويرجع الأداء الاستثنائي للإمارات إلى الرؤى الاستراتيجية للحكومة والقطاع الخاص، التي تركز على الارتقاء برأس المال البشري، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن للكوادر المهنية والمتخصصين إمكانات النمو والتطور الوظيفي، وتمنحهم الأمان المهني وسط التحديات والاقتصادات العالمية والمتغيرات المتسارعة.

وأظهر التقرير أن 92% من الموظفين في الإمارات شهدوا تحولاً تنظيمياً كبيراً واحداً على الأقل خلال الـ12 شهراً الماضية، بينما يبلغ المتوسط العالمي 76%، وشملت هذه التحولات إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53%، والتغيرات الاستراتيجية والتنظيمية بنسبة 47%، والتحولات الثقافية المؤسسية بنسبة 45%.

ورغم الوتيرة المرتفعة للتحول والتطوير التقني بالدولة، جاءت الإمارات بين أكثر دول العالم نجاحاً في إيقاع هذا التحول المؤسسي على المستوى الإنساني والمهني؛ إذ تنخفض نسبة التجارب السلبية للتحول المؤسسي بين الموظفين في الدولة إلى 12% فقط مقارنة بدول مثل ألمانيا (25%)، وكندا (23%)، واليابان (18%).

الصراحة والشفافية

وأوضح التقرير أن القادة والرؤساء التنفيذيين الذين يعتمدون الصراحة والشفافية، والتواصل ثنائي الاتجاه ينجحون في تعزيز ولاء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وشعورهم بالانتماء المؤسسي. وفي الإمارات، أبدى الموظفون استجابة إيجابية عالية للتحولات القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي عندما تُصحب بالدعم والتأهيل الوظيفي المستمر.

4 توجهات

وأبرز تقرير «إدلمان 2026» 4 توجهات ومحركات رئيسية لبناء ثقة مستدامة في بيئة العمل، تجسد الإمارات نموذجاً عملياً لها، هي الاستقرار والمسار الإيجابي، وذلك من خلال الحفاظ على الثقة المرتفعة بأرباب العمل والمؤسسات عبر تبني الاستراتيجيات الشاملة للعنصر البشري، وإدارة التحول كفرصة، حيث تم تحويل الذكاء الاصطناعي والتغيير الهيكلي إلى فرص للنمو والارتقاء بالمهارات بدلاً من كونها مصدر تهديد، والتواصل المباشر والشفاف، باعتماد القيادات على الحوار المفتوح والمستمر مع فريق العمل لمواجهة الشكوك والحد من التخوفات المهنية، وتمكين العنصر البشري، عبر منح الموظفين مرونة ومساحة للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة ودعم نمو مهاراتهم الذاتية والمستقبلية.

الدول العشر بحسب نسبة ثقة الموظفين في أرباب عملهم ومؤسساتهم:

1.الإمارات: 88%

2. الهند: 88%

3.جنوب أفريقيا: 84%

4.البرازيل: 79%

5.الصين: 79%

6.الولايات المتحدة: 78%

7.كندا: 73%

8.المملكة المتحدة: 73%

9.ألمانيا: 71%

10.اليابان: 53%