18.9 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2026



حقق شهر سبتمبر المنقضي من العام الجاري دخول قرابة 1800 علامة تجارية جديدة في سوق السلع والخدمات في الإمارات، ليناهز عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما 18.9 ألف علامة جديدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يظهر نمواً واضحاً في الطلب المحلي ومواصلة الحركة نحو توسعة بدائل المنتجات المسجلة محلياً وتعزيز بدائل أكثر مرونة تستوعب تباطؤ حركة الاستيراد.

ووفق نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعت العلامات التجارية المسجلة بين قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً، وتعزيز مرونة السوق متضمنة شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.

وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة مدى ثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية المرتفعة للسوق المحلي.

ذروة النشاط

وتظهر البيانات أن ذروة النشاط في تسجيل العلامات كان بالربع الأول في العام الجاري في 2026، حيث حقق شهر يناير 2700 علامة تجارية، بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، كما سجل سوق السلع والخدمات تسجيل 2500 علامة في شهر مارس.

تلاه الربع الثاني من العام، حيث ماثل شهر أبريل نفس زخم بداية العام بتسجيل 2700 علامة تجارية، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية، فيما شهد الربع الثالث بخلاف شهر سبتمبر الماضي تسجيل شهر يوليو 1500 علامة وتسجيل قرابة 1700 في شهر أغسطس.

التجارة والتجزئة

وشهدت الأشهر التسعة المنقضية من عام 2026 تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع بمقدمتها قطاع التجارة والتجزئة وهو ما يواكب المرونة التي تمتع بها السوق المحلي في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة من الخارج، حيث صاحبها أيضاً تسجيل علامات عديدة من جانب الشركات الصناعية وقطاعات سلعية محددة تواكب أيضاً تطلعات السوق المحلي لتوطين قطاعات رئيسية مثل السيارات والصيانة وصناعات الملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل والعناية الصحية.

أنشطة التأمين

في المقابل ضمت أيضاً إلى جانب علامات شركات العقارات والمقاولات كما ضمت علامات جديدة في القطاع المصرفي، ولا سيما البنوك وأنشطة التأمين وعلامات لشركات الاستثمار والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار وخدمات الذكاء الاصطناعي وحلول الدفع المالي والمحافظ الرقمية، كما ضمت تسجيل علامات جديدة في قطاعات خدمية مثل الخدمات الإعلامية المعتادة والرقمية، إلى جانب قطاع الطيران والسياحة والضيافة وأنشطة التعليم والصحة، فيما تنوعت العلامات المتبقية في مختلف قطاعات السلع والخدمات المطلوبة والمواكبة لحاجة المجتمع.