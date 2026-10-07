الإمارات.. الذهب يعود للارتفاع والفضة مستقرة



ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسات السابقة، فيما حافظت الفضة على مستويات قريبة من تعاملات أمس وسط تحركات محدودة.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 498.25 درهماً مقابل 496.75 درهماً أمس، بزيادة 1.50 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 1.50 درهم إلى 461.50 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 442.50 درهماً، وعيار 18 نحو 379.25 درهماً. وسجل سعر غرام الفضة 7.16 دراهم، فيما بلغت الأونصة 222.76 درهماً.

الذهب

عيار 24: 498.25 درهماً

عيار 22: 461.50 درهماً

عيار 21: 442.50 درهماً

عيار 18: 379.25 درهماً

الفضة

الغرام: 7.16 دراهم

الأونصة: 222.76 درهماً

الكيلوغرام: 7161.89 درهماً