الأسواق المحلية تتحرك عرضياً.. والتداولات تتجاوز 1.6 مليار درهم

تحركت أسواق المال بشكل عرضي، الثلاثاء، وسط تباين أداء واضح بين البورصات العربية، حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5907 نقاط متقلصاً بشكل طفيف بنسبة 0.01% حيث حقق قيمة تداولات 623 مليون درهم عبر إتمام ما يتجاوز 14.6 ألف صفقة، كما تماسك سوق أبوظبي المالي بدوره عند مستوى 9993 نقطة متقلصاً بنسبة 0.17% لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر حوالي 19.7 صفقة.

وساعدت حركة عدد من الأسهم على تماسك بختام التداولات بمقدمتها أسهم عدد من القطاعات منها القطاع المالي والمصارف والتأمين والطيران والنقل والاستثمار حيث تخطى إجمالي قيمة التداولات بالأسواق المحلية 1.62 مليار درهم عبر 34.1 ألف صفقة.

دبي

وجاءت أسهم الشركات بالقطاع المالي والتأمين بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي، حيث تصدر سهم دريك آند سكل الارتفاعات بنمو 4.93% لسعر 0.29 درهم ثم سهم شعاع بنمو 4.2% لسعر 0.27 درهم تلاه سهم لونيت 2.75% لسعر 7.45 دراهم.

كما نما سهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.33% إلى سعر 2.19 درهم بينما حقق سهم ديار نمواً 1.76% إلى سعر 0.75 درهم، وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.46 درهماً، كما ارتفع سهم سالك بـ0.9% عند 5.39 دراهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم الإمارات للاستثمار بنسبة 4.9% إلى سعر 56 درهماً وسعر سهم الأسمنت الوطنية 4.8% إلى 4.52 دراهم وسهم بنك دبي التجاري 2.52% إلى 9.64 دراهم وسهم تعاونية الاتحاد بنسبة 1.4% لسعر 2.11 درهم بينما تراجع سهم أمانات بنسبة 1.2% إلى سعر 1.5 درهم.

أبوظبي

بدورها تصدرت أسهم في قطاع النقل والقطاع الغذائي والبنوك الارتفاعات في سوق أبوظبي المالي حيث نما سعر سهم طيران أبوظبي 14.8% إلى 6.1 دراهم وسهم دار التأمين بنسبة 9.7% 1.36 درهم.

كما واصل سهم مير حركته النشطة لينمو 9% إلى 1.09 درهم وسهم البنك العربي المتحد بنسبة 6.7% لسعر 1.42 درهم فيما نما سعر سهم الواحة كابيتال 2.9% إلى 2.08 درهم.

بينما كان سهم بنك الفجيرة الوطني أكثر المتراجعين بنسبة 4.8% إلى سعر 3 دراهم ثم سهم شركة أرام بنسبة 4.6% لسعر 2.45 درهم ثم سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 3.8% لسعر 4.52 دراهم وسهم سوادتيل بنسبة 3.4% بنسبة 0.53 درهم ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 3.4% إلى سعر 0.02 درهم.

البورصات العربية

أما على صعيد الأسهم العربية فقد ارتفع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة 1.1% بنهاية التداولات إلى مستوى 10589 نقطة مدفوعاً بحركة أسهم في القطاع الصحي والتصنيع، فيما ارتفع أيضاً مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.18% إلى مستوى 9050 نقطة مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة كالقطاع المالي، كما نما مؤشر سوق مسقط أيضاً بنسبة 0.75% إلى مستوى 7788 نقطة مع نشاط واضح لأسهم في قطاع الطاقة والبنوك والاستثمارات العامة، بينما أغلق مؤشر البورصة الأردنية على ارتفاع 0.03% إلى مستوى 4205 نقاط.

بينما شهد مؤشر سوق قطر المالي تراجعاً بنسبة 0.28% إلى مستوى 9259 نقطة بنهاية التداولات مدفوعاً بتباطؤ أسهم عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية المدرجة في السوق، كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.03% إلى مستوى 1901 نقطة بنهاية جلسات أمس. فيما أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بدوره على تراجع 0.48% عند مستوى 53298 نقطة حيث شهدت التداولات معاملات بيع مرتفعة من جانب المستثمرين الأجانب.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي (تاسي) الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 10590 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات ريال. وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 25.80 ريالاً و63.75 ريالاً، على التوالي. وأغلق سهم المراعي عند 45.28 ريالاً بارتفاع 3%، وقفز سهم حديد وطني في أول جلساته في تاسي بعد الانتقال من نمو بنسبة 10% عند 2.00 ريال.

وصعدت أسهم عناية وبحر العرب وأسمنت نجران وعزم والأسماك وأمانة للتأمين وصالح الراشد، بنسب تراوحت بين 5 و10%.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.213 تريليونات جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 53298 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 66767 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 24867 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة.