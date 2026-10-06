مركز فيديكس في «دبي ورلد سنترال» يحصل على شهادة التميز من (إياتا)



أعلنت فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)، حصول مركز عملياتها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، الواقع في مطار «دبي ورلد سنترال»، على شهادة «مركز التميز للمُقيّمين المستقلين في مجال نقل المنتجات الدوائية» (CEIV Pharma) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

ويتم منح اعتماد «مركز التميز للمُقيّمين المستقلين في مجال نقل المنتجات الدوائية» (CEIV Pharma) بعد اجتياز عملية تقييم دقيقة تشمل أكثر من 280 معياراً. ويثبت هذا الاعتماد كفاءة المركز في عملياته التشغيلية، ومرافق التخزين والمعدات، وأنظمة إدارة الجودة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها في جميع مراحل سلسلة الإمداد.

وتم تصميم مركز فيديكس في «دبي ورلد سنترال» خصيصاً لتلبية المعايير الدولية، حيث يغطي المركز مساحة قدرها 57 ألف متر مربع، ويضم أنظمة أتمتة متطورة، وتقنيات فحص أمني عالية السرعة، وقدرات لمناولة المواد الخطرة. كما يشتمل على منطقة تخزين تبلغ مساحتها 170 متراً مربعاً، خاضعة للتحكم بدرجات الحرارة ومخصصة لنقل شحنات الرعاية الصحية الحساسة.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات والتخطيط والهندسة في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «إن حصولنا على شهادة «مركز التميز للمُقيّمين المستقلين في مجال نقل المنتجات الدوائية» (CEIV Pharma) يعكس التزامنا المستمر بتوفير خدمات لوجستية رفيعة المستوى لقطاع الرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. في ظل تزايد تعقيد سلاسل الإمداد، يتطلع عملاؤنا في هذا القطاع إلى شريك لوجستي يضمن سلامة منتجاتهم، مع تلبية متطلباتهم من حيث السرعة والامتثال والموثوقية. يمثل مركزنا في «دبي ورلد سنترال» بوابة محورية تربط الشركات في المنطقة بشبكتنا العالمية، مدعوماً بخبراتنا الواسعة والمتخصصة في إدارة سلاسل التبريد، وتقنياتنا المتقدمة، وأنظمة تتبع دقيقة لمراحل النقل، بما يضمن وصول الشحنات الحيوية بالدقة والعناية التي تتطلبها».

يأتي حصول مركز فيديكس في مطار «دبي ورلد سنترال» على اعتماد «مركز التميز للمُقيّمين المستقلين في مجال نقل المنتجات الدوائية» (CEIV Pharma) كجزء من مبادرة أوسع للشركة تهدف إلى بناء واحدة من أكثر شبكات الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية تقدماً في العالم، بمعايير متقدمة لمناولة المنتجات الدوائية في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين، وحالياً في الشرق الأوسط.