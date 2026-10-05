سوقا دبي وأبوظبي يواصلان المكاسب.. وتباين البورصات العربية

أنهت أسواق المال الإماراتية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.1% بما يعادل 7 نقاط عند مستوى 5908 نقاط، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% أو ما يعادل 38 نقطة ليغلق عند مستوى 10011 نقطة، مدعوماً بأداء عدد من الأسهم القيادية، وسط تداولات إجمالية تجاوزت 1.3 مليار درهم.

دبي

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات نحو 444 مليون درهم، تصدرها سهم «إعمار العقارية» بقيمة تداول تجاوزت 101.3 مليون درهم، رغم تراجعه بنسبة 0.18% إلى 11.38 درهماً.

وجاء سهم سالك في المرتبة الثانية من حيث السيولة بتداولات بلغت 48.5 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 0.19% إلى 5.34 دراهم، بينما استحوذ سهم أمان على اهتمام المستثمرين بعد تسجيله أعلى مكاسب الجلسة بين الأسهم النشطة، مرتفعاً بنسبة 5.98% إلى 0.744 درهم، مع تداولات قاربت 35.9 مليون درهم.

كما شهدت الجلسة نشاطاً على سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع بنسبة 0.13% إلى 30.84 درهماً، بتداولات تجاوزت 35 مليون درهم، في حين تراجع سهم العربية للطيران بنسبة 2.95% إلى 4.60 دراهم، وسهم إعمار للتطوير بنسبة 0.62% إلى 12.80 درهماً.

وتصدر سهم أمان قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد صعوده بنسبة 5.98%، تلاه سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المرتفع بنسبة 3.82% إلى 2.72 درهم، ثم سهم أمانات القابضة بنسبة 1.30% إلى 1.565 درهم.

كما ارتفع سهم باركن بنسبة 1.17% إلى 6.07 دراهم، وسهم ريت بنسبة 1.05% إلى 0.768 درهم، بينما زاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 0.66% ليغلق عند 12.12 درهماً.

في المقابل، تصدر سهم الأسمنت الوطنية قائمة التراجعات بنسبة 5%، تلاه سهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.89%، وسهم الأغذية المتحدة بنسبة 4.87%، وسكون تكافل بنسبة 3.57%. كما انخفض سهم العربية للطيران بنسبة 2.95%، وسهم تشاين شينغ بنسبة 2.55%.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات نحو 864 مليون درهم، مدعوماً بالنشاط على الأسهم المصرفية والقيادية.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بسيولة بلغت نحو 210.8 ملايين درهم، مرتفعاً بنسبة 0.21% إلى 19.40 درهماً.

وجاء سهم أدنوك للغاز ثانياً بتداولات بلغت 73.6 مليون درهم مستقراً عند 3.30 دراهم، تلاه سهم الدار العقارية بتداولات قاربت 68 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.49% إلى 8.16 دراهم.

وسجل سهم بنك أبوظبي التجاري تداولات بقيمة 59.6 مليون درهم متراجعاً بنسبة 0.97% إلى 16.28 درهماً، بينما ارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.53% إلى 361.90 درهماً مع تداولات تجاوزت 47.5 مليون درهم.

وتصدر سهم إي 7 القابضة قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 4.73% إلى 1.55 درهم، تلاه سهم أمريكانا بنسبة 4.31% إلى 2.42 درهم، ثم سهم مير القابضة بنسبة 4.06% إلى درهم واحد.

كما ارتفع سهم لولو للتجزئة بنسبة 3.75% إلى 0.969 درهم، وسهم أبوظبي للطيران بنسبة 2.08% إلى 5.39 دراهم.

على الجانب الآخر، تصدر سهم الفجيرة لصناعات البناء (FBI) قائمة الخاسرين بعدما تراجع بنسبة 4.76% إلى 3 دراهم، تلاه سهم دار التأمين بنسبة 4.62% إلى 1.24 درهم.

كما انخفض سهم «الإمارات للتنقل» بنسبة 2.29% إلى 3.42 دراهم، وسهم الاتحاد للتأمين بنسبة 2.17% إلى 1.35 درهم، وسهم إن إم دي سي إنرجي بنسبة 1.85% إلى 2.66 درهم.

المؤشرات العربية

وعربياً فقد تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.3% ليغلق عند 10480 نقطة، كما شهدت المؤشرات الكويتية خسائر جماعية، وتراجع المؤشر الأول بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.23% إلى مستوى 1902 نقطة، فيما انخفض المؤشر الثلاثيني المصري بنسبة 0.7%، فيما ارتفع مؤشر بورصة قطر بأكثر من 1% ليغلق قرب مستويات 9300 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط 0.68% إلى مستوى 7729 نقطة.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.3% ليغلق عند 10480 نقطة (-26 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليارات ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10500 نقطة، وأدنى مستوى عند 10417 نقطة (-89 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الأحد).

وتراجع سهم مصرف الراجحي الأكبر وزناً في السوق الرئيسية بنهاية الربع الثالث، بنسبة 1% عند 63.10 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم. وهبط سهم الأهلي السعودي بنسبة 3% عند 38.60 ريالاً، وأغلق سهم التعمير عند 16.30 ريالاً (-1%)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وتصدّر سهم ريدان الشركات المتراجعة بأكثر من 4%.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.56 ريالاً، وصعد سهم أكو بنسبة 3%.

وتصدّر سهم الأسماك الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 51.90 ريالاً، وصعد سهم إم آي إس بنسبة 2% عند 289.20 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية جلسة الاثنين بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.239 تريليونات جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 53553 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 67055 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 19776 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 26132 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 6608 نقاط.