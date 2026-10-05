الإمارات.. الذهب يتراجع 6 دراهم ويهبط دون 500 درهم

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، ليهبط سعر الغرام عيار 24 من جديد دون مستوى 500 درهم، بعد استقرار نسبي في نهاية الأسبوع الماضي، فيما حافظت الفضة على مستويات قريبة من تعاملاتها الأخيرة.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 498 درهماً مقابل 504.25 دراهم الجمعة، بانخفاض 6.25 دراهم، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 6 دراهم إلى 461 درهماً، وعيار 21 بمقدار 5.75 دراهم إلى 442 درهماً، وعيار 18 بمقدار 4.75 دراهم إلى 379 درهماً. وسجل سعر غرام الفضة 7.20 دراهم، فيما بلغت الأونصة 223.87 درهماً.



الذهب

عيار 24: 498.00 درهماً

عيار 22: 461.00 درهماً

عيار 21: 442.00 درهماً

عيار 18: 379.00 درهماً



الفضة

الغرام: 7.20 دراهم

الأونصة: 223.87 درهماً

الكيلوغرام: 7197.58 درهماً