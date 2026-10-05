سبتمبر ينعش سوق إيجارات دبي.. والطلب يقفز 15%

أظهرت سوق الإيجارات السكنية في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار نمو الطلب واتساع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، إذ كشفت «بروبرتي فايندر» لـ«البيان» أن استفسارات المستأجرين ارتفعت بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.

فيما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان خلال سبتمبر لكل من الشقق والفلل، وارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر.

شريف سليمان

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: شهدت الإيجارات المعروضة (أو المطلوبة Asking rents) في دبي تصحيحاً خلال الربع الثالث من العام 2026 مقارنة بالربع الثالث من العام 2025، وأصبح لدى المستأجرين اليوم خيارات أكثر بكثير.

وأضاف سليمان: ومن بين المناطق العشر الرئيسية للشقق التي نرصدها، انخفض متوسط الإيجارات المعروضة (Asking rents) في 9 مناطق بين الربع الثالث من 2025 والربع الثالث من 2026، فيما استقر دون تغيير في منطقة واحدة، وسلكت الفلل مساراً مماثلاً ولكن بوتيرة أقل، حيث سجلت 8 من أصل 10 مناطق تصحيحاً في الإيجارات المعروضة.

وأوضح سليمان: تظهر بياناتنا أن الإشارة الأكثر وضوحاً تتمثل في المعروض، ففي سبتمبر 2026، ارتفع متوسط عدد الشقق المعروضة للإيجار يومياً على «بروبرتي فايندر» بنسبة 55.1 % مقارنة بسبتمبر 2025، في حين ارتفعت استفسارات المستأجرين بنسبة 15.4 %، ومع تنافس عدد أكبر من الوحدات السكنية على كل مستأجر، اضطر الملاك إلى إعادة تسعير عقاراتهم، وفي المتوسط، تلقى كل إعلان لشقة استفسارات أقل بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: وجاء هذا التعديل تدريجياً وليس كتصحيح مفاجئ، وعبر هذه المناطق، بلغ متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق ذروته عند 135 ألف درهم في ديسمبر 2025، ثم تراجع بصورة مطردة خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 100 ألف درهم بحلول يونيو.

وتابع: سجلت أكبر مستويات إعادة التسعير في داون تاون دبي، حيث انخفضت الإيجارات المعروضة بنسبة 21.74 %، وفي دبي مارينا بنسبة 16.13 %، وفي داون تاون دبي، انخفضت الإيجارات في جميع أحجام الشقق، ما يعني أن الأمر يمثل إعادة تسعير فعلية، وليس مجرد نتيجة لدخول عدد أكبر من الوحدات الصغيرة إلى السوق.

وبيّن سليمان أن الطلب يتركز بصورة أكبر على الوحدات الأصغر والأقل تكلفة، ففي 7 من المناطق العشر للشقق، تستحوذ الاستوديوهات أو الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على الحصة الأكبر من استفسارات المستأجرين.

ففي الخليج التجاري، على سبيل المثال، تشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 43.1 % من المعروض، لكنها تستحوذ على 48.7 % من الاستفسارات، وفي 8 من المناطق العشر للفلل، تستقطب الفلل المكونة من 3 أو 4 غرف نوم العدد الأكبر من الاستفسارات.

وأضاف سليمان، وتحتاج أرقام الفلل إلى قراءة متأنية، وتعد الفرجان المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً واضحاً بنسبة 15.15 %، ويعود ذلك جزئياً إلى دخول عدد أكبر من الفلل المكونة من 5 غرف نوم إلى السوق، وارتفعت إيجارات الفلل المكونة من 4 غرف نوم، وهي الفئة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستفسارات في المنطقة، بنسبة 9.4 %.

بينما تراجعت الإيجارات في 3 من فئات الفلل الخمس القابلة للمقارنة في المنطقة، وتبدو دبي هيلز استيت مستقرة إجمالاً، إلا أن 5 من فئات الفلل الست القابلة للمقارنة فيها سجلت انخفاضاً أو استقراراً في الإيجارات.

وبالنسبة للمستأجرين، قال سليمان، يعد هذا وقتاً مناسباً لمقارنة الخيارات والتفاوض، أما بالنسبة للملاك، فقد لا يكون خفض السعر وحده كافياً، ففي ظل هذا الحجم من الخيارات المتاحة في السوق، أصبحت جودة الإعلان ومدى ظهوره وسرعة استجابة المالك عوامل أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأشار سليمان إلى أن شهر سبتمبر يظهر مؤشرات أولية على الاستقرار، فقد ارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق بشكل طفيف من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر، كما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان بالنسبة للشقق والفلل على حد سواء، ولا يكفي شهر واحد لتأكيد وجود اتجاه، لكنه يمثل مؤشراً مشجعاً.

استقرار أولي في الإيجارات خلال سبتمبر مع نمو الطلب واتساع المعروض

زيادة المعروض %55 تدفع الملاك إلى إعادة تسعير الإيجارات

خيارات أكبر للمستأجرين وتصحيح تدريجي في أسعار الإيجارات

الوحدات الصغيرة تستحوذ على النصيب الأكبر من طلب المستأجرين