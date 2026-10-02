الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة



استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، إذ حافظ المعدنان على مستويات قريبة من تعاملات أمس، دون تغيرات سعرية ملحوظة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 504.25 دراهم مقابل 503.75 دراهم أمس، بارتفاع هامشي قدره 0.50 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 0.50 درهم إلى 467 درهماً، وعيار 21 بالقيمة نفسها إلى 447.75 درهماً، وعيار 18 إلى 383.75 درهماً. واستقر سعر غرام الفضة عند 7.23 دراهم، فيما سجلت الأونصة 224.89 درهماً.

الذهب

عيار 24: 504.25 دراهم

عيار 22: 467.00 درهماً

عيار 21: 447.75 درهماً

عيار 18: 383.75 درهماً

الفضة

الغرام: 7.23 دراهم

الأونصة: 224.89 درهماً

الكيلوغرام: 7230.38 درهماً