حالة طبية طارئة تغيّر مسار رحلة طيران الإمارات من دبي إلى لندن

حوّلت طيران الإمارات مسار الرحلة EK31 المتجهة من دبي إلى مطار لندن هيثرو، إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، إثر تعرض أحد الركاب لحالة طبية طارئة على متن الطائرة، وفقاً للناقلة.

وأوضحت طيران الإمارات أن أفراد طاقم المقصورة بادروا إلى تقديم المساعدة للراكب خلال الرحلة، والتعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة، فيما جرى ترتيب الدعم الطبي اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة في مطار فرانكفورت قبل وصول الطائرة.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار فرانكفورت، حيث نزل الراكب من الطائرة لتلقي مزيد من الرعاية الطبية، بينما استكملت الناقلة الإجراءات اللازمة تمهيداً لمواصلة الرحلة إلى وجهتها النهائية في العاصمة البريطانية.

وقالت طيران الإمارات إن الرحلة EK31، التي تربط دبي بلندن، من المتوقع أن تواصل رحلتها إلى مطار لندن هيثرو عند نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لمدينة فرانكفورت.

ويأتي تحويل مسار الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة في مثل هذه الحالات ضمن الإجراءات التشغيلية المتبعة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة على متن الطائرات، بما يتيح توفير الرعاية اللازمة للراكب مع الحفاظ على سلامة المسافرين وأفراد الطاقم.