طيران الإمارات تدشن رحلاتها اليومية المباشرة إلى هلسنكي



أقلعت، صباح الخميس، أولى رحلات طيران الإمارات من دبي إلى هلسنكي في فنلندا، لتدشن بذلك خدمتها اليومية الجديدة إلى العاصمة الفنلندية، وغادرت الرحلة الافتتاحية «ئي كيه 167» مطار دبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً بإشغال شبه كامل للركاب والشحن، وعلى متنها وفد من كبار الشخصيات، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

ومع إطلاق الخط الجديد توفر طيران الإمارات الخدمة المباشرة الوحيدة على مدار العام بين الإمارات وفنلندا، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام حركة السفر بين البلدين، كما تتيح الرحلة الجديدة للمسافرين الوصول إلى هلسنكي من مختلف الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات التي تضم نحو 140 وجهة حول العالم، بما في ذلك محطات رئيسية في أستراليا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يتزايد الطلب على خيارات سفر مريحة وسلسة إلى العاصمة الفنلندية.

وترأس وفد طيران الإمارات على الرحلة الافتتاحية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، يرافقه عدد من كبار المسؤولين في الناقلة، من بينهم جيفري فان هافتن، نائب رئيس أول للشؤون التجارية العالمية للشحن الجوي، وكان من بين ضيوف طيران الإمارات على الرحلة الافتتاحية محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، والمقدم جمعة عبدالله عبيد بن صبيح الفلاسي، مدير إدارة مراقبة جوازات مطار دبي الدولي - المبنى رقم 3 بالإنابة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وعمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب وفد يضم عشرة ممثلين عن عدد من مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وفنلندا، تشمل الأمن السيبراني والتحول الرقمي والطاقة والتجارة والتعليم، في خطوة تعكس الدور الذي يمكن أن يسهم به الخط الجديد في تعزيز الروابط السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وضم الوفد أيضاً تولا يورجولا، سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، وخورخي فرنانديز غيتس، مستشار أول في سفارة فنلندا في أبوظبي، وسامولي بيسو، رئيس مجلس الأعمال الفنلندي في دولة الإمارات.

وتشغّل طيران الإمارات خدمتها اليومية الجديدة إلى هلسنكي بطائرة إيرباص A350، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة من الطائرات عريضة البدن، وتستوعب الطائرة 298 راكباً، ضمن ثلاث مقصورات رحبة، تشمل درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية، لتقدم طيران الإمارات لعملائها في فنلندا، منذ اليوم الأول لإطلاق الخدمة، أحدث منتجاتها وخدماتها العالمية، ضمن مقصورات رحبة ومضيئة ومزودة بأحدث التقنيات، كما يستمتع المسافرون بقوائم طعام متعددة الأطباق مستوحاة من النكهات المحلية، وتشمل أطباقاً فنلندية مثل شرائح السلمون المتبلة بالعرعر، ولحم الغزال المشوي المقدم مع زبدة الميرمية وصلصة التوت الأسود، وتشيز كيك الرخام بتوت اللينغون مع كومبوت التوت.

صُمم موعد الرحلة اليومية لضمان سلاسة الربط للمسافرين عبر دبي إلى وجهات شهيرة في آسيا ومنطقة المحيط الهندي وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا والشرق الأقصى. وستوفر «الإمارات للشحن الجوي» سعات شحن تصل إلى 16 طناً على متن كل رحلة بين دبي وهلسنكي، ما يفتح آفاقاً للتبادل التجاري في الاتجاهين بين فنلندا ودولة الإمارات، ويربطهما بالأسواق العالمية عبر دبي لنقل صادرات رئيسية تشمل المستحضرات الصيدلانية والإلكترونيات والآلات والأخشاب والسلع سريعة التلف، ونظراً لكون دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لفنلندا في منطقة الخليج فإن هذا الخط سيعزز العلاقات التجارية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الفنلندية.