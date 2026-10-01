الإمارات.. استقرار أسعار الذهب مع بداية أكتوبر



استقرت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، مع بداية شهر أكتوبر، ليحافظ عيار 24 على مستواه فوق 500 درهم للغرام، فيما بقيت معظم الأعيرة قريبة من مستويات تعاملات أمس، بينما ارتفعت الفضة بشكل طفيف.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 503.75 دراهم، مقابل 503.50 دراهم أمس، بارتفاع هامشي قدره 0.25 درهم، كما ارتفع عيار 22 بالقيمة نفسها إلى 466.50 درهماً، فيما استقر عيار 21 عند 447.25 درهماً، وعيار 18 عند 383.25 درهماً. وارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.24 دراهم، فيما سجلت الأونصة 225.28 درهماً.

الذهب

عيار 24: 503.75 دراهم

عيار 22: 466.50 درهماً

عيار 21: 447.25 درهماً

عيار 18: 383.25 درهماً

الفضة

الغرام: 7.24 دراهم

الأونصة: 225.28 درهماً

الكيلوغرام: 7242.91 درهماً