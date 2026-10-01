«أمازون»: الإمارات تصنع منظومة متكاملة للمواهب

أكد بيكرام واليا، مدير الموارد البشرية في «أمازون» الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً متقدماً في بناء سوق عمل قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير المواطنين والمواطنات وتأهيلهم لتولي أدوار مؤثرة في الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن جاذبية سوق العمل الإماراتي تستند إلى رؤية حكومية واضحة تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإلى منظومة متكاملة لدعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن «أمازون» تنظر إلى المواهب الإماراتية باعتبارها جزءاً أساسياً من مستقبل أعمالها في الدولة.

وأكد واليا أن الإمارات تتمتع بمقومات تمنح سوق العمل فيها طابعاً متميزاً، وفي مقدمتها الرؤية الحكومية الاستباقية تجاه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» التي توفر خريطة طريق طويلة الأمد للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الطموح يتكامل مع التزام الدولة بالتوطين ومبادرات مثل برنامج «نافس»، إلى جانب برامج «أمازون» لتطوير القيادات واستبقاء المواهب، بما يسهم في إعداد جيل من المواطنين والمواطنات يمتلك المهارات الرقمية والرؤية العالمية والاستعداد لتولي أدوار قيادية، كما أن هذا النموذج يمثل ميزة للشركات العاملة في الدولة، لأنه يجمع بين فهم السوق المحلي، والقدرة على العمل ضمن بيئة أعمال عالمية.

وقال واليا: «لا تنظر «أمازون» إلى التوطين باعتباره عملية توظيف فقط، وإنما باعتباره مساراً يبدأ باستقطاب المواهب الوطنية وتطويرها، ويمتد إلى إعدادها لتولي مسؤوليات وأدوار قيادية، مؤكداً أن برنامج «إنجاح»، الذي أطلقته الشركة عام 2023، يمثل أحد أبرز هذه المسارات، إذ يستهدف تسريع النمو الوظيفي للمواهب الإماراتية، وبناء قاعدة من القادة المستقبليين».