نائب حاكم الشارقة يفتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم، فعاليات الدورة الـ58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 500 عارض من 19 دولة، وعلى مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع.

ورافق سموه خلال جولته عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين ممثلي الدول المشاركة.

حدث اقتصادي

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الدورة الـ58 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» تمثل حدثاً اقتصادياً مهماً يسهم في تنشيط الحركة التجارية في الشارقة والإمارات، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 500 عارض، مع توقعات باستقطاب أكثر من 60 ألف زائر خلال أيام المعرض الخمسة، بينهم نحو 10 آلاف زائر في اليوم الأول؛ فالمعرض يقدم هذا العام تشكيلات متنوعة من المجوهرات والساعات، إلى جانب مساحة خاصة للمصممين والمبدعين الإماراتيين، وقسم للؤلؤ والأحجار الكريمة يسلط الضوء على جانب من تراث الإمارات وتاريخ الغوص واللؤلؤ. وأشار المدفع إلى أن المعرض يستقطب سنوياً زواراً ومشترين من مختلف دول العالم، بينما تتزامن الدورة الحالية مع تراجع أسعار الذهب؛ ما قد يدعم حركة الشراء والإقبال على اقتناء المجوهرات.

المجوهرات الإيطالية

وأكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، أن المعرض يمثل منصة مهمة لشركات المجوهرات الإيطالية؛ كونه يتيح لها التواصل المباشر مع المستهلكين واختبار مجموعاتها الجديدة في السوق؛ حيث إن مشاركة 50 شركة إيطالية تمنحها فرصة لبناء علاقات مباشرة مع العملاء، بينما تجمع المنتجات المعروضة بين الحرفية المتوارثة والتصميم العصري والاستدامة والابتكار.

وأكدت أسماء الهرمودي، تنفيذي علاقات العضوية في مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن مشاركة المجلس في معرض المجوهرات تدخل عامها الثالث، مشيرةً إلى تقديم الدعم هذا العام لأربع عضوات في قطاع المجوهرات، من خلال تغطية نصف تكاليف المشاركة المخصصة لهن في المعرض، وقد جاء اختيار المشاركات على أساس التركيز على التصاميم والأفكار المميزة التي تبرز هوية المشروع وتمنحه حضوراً مختلفاً في السوق.

التراث الإماراتي

واستعرضت «سالم الشعيبي للمجوهرات»، خلال مشاركتها في دورة هذا العام من المعرض، 3 مجموعات مستلهمة من التراث الإماراتي. وتضم مجموعة «سيرة» قطعة «سراب»، المستوحاة من الصحراء والدلة وشجرة الغاف، بقيمة نحو 350 ألف درهم ووزن يتجاوز نصف كيلوغرام من الذهب عيار 18، وقد استغرق تنفيذها 6 أشهر. أما مجموعة «رزم»، فاستُلهم تصميمها من تشكيلات هندسية بلمسة عصرية، واستغرق تنفيذها 6 أشهر، وتتجاوز القيمة الإجمالية لقطعها 3 ملايين درهم. أما القطعة الثالثة فتحمل اسم «منثورة الشيخة هنا»، حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وهي مستوحاة من قطعة مجوهرات يزيد عمرها على 40 عاماً.

تواصل مباشر

وأكد محمد ذيبان، مدير التسويق في مجموعة مجوهرات الرميزان، أن المعارض المتخصصة تمثل منصة رئيسة لإطلاق المجموعات الجديدة والتواصل المباشر مع العملاء، مشيراً إلى أن التحضير للمشاركة يبدأ عملياً فور انتهاء كل دورة. وقال: إن المجموعة تبدأ تطوير التصاميم والعينات قبل نحو 3 أشهر من المعرض، بينما يتم تجهيز مجموعات خاصة للمشاركة، من بينها مجموعة «خزينة» التي تجمع بين الزينة والاستثمار، عبر استخدام الذهب عيار 22 والليرات الأصلية في قطع قابلة للبس والاحتفاظ بها بوصفها أصلاً ذا قيمة.