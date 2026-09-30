سوق البناء الإماراتي يواصل أداءه القوي

30 يوماً فقط فترة تثبيت الأسعار حالياً على بعض المواد في القطاع

كشف أحدث تقرير لشركة «كوري آند براون» (Currie & Brown) حول سوق البناء في الإمارات أن القطاع يواصل أداءه القوي، حيث أن سوق البناء في الإمارات يتمتع بالمرونة والصلابة، إلا أن ظروف تنفيذ المشاريع آخذة في التغير، بحسب موقع «سي بي إن إم إي».

وتستمر الاستثمارات في قطاع الإسكان على نطاق واسع، مدفوعة بالنمو السكاني، وتنويع الاقتصاد، والاستثمارات الحكومية طويلة الأجل. ولا تزال وتيرة النشاط قوية بشكل خاص في قطاعات مراكز البيانات، والطيران والنقل، والضيافة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والتطوير السكني.

استراتيجيات التسعير

في الوقت نفسه، يعمل المقاولون على تعديل استراتيجيات التسعير لتلائم ظروف السوق الحالية؛ إذ تراجعت رغبتهم في تثبيت الأسعار لفترات طويلة، ما أدى لتقليص فترات ضمان الأسعار، وزيادة الشروط المرتبطة بالمناقصات، والتوسع في استخدام بنود تعديل الأسعار بناء على وضع السوق. وبالنسبة لبعض المواد، مثل الصلب، قد تقتصر فترة تثبيت الأسعار حالياً على نحو 30 يوماً فقط.

وتشهد التكاليف ارتفاعاً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبنية التحتية الكهربائية، وواجهات المباني، والصلب والألومنيوم. كما أن النمو في إنشاء مراكز البيانات يزيد الطلب على المعدات الكهربائية ومعدات التبريد المتخصصة.

المشاريع الضخمة

وقال دوج ماكجيليفري، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة «كوري آند براون»: «لا يزال سوق البناء في الإمارات قوياً، حيث تواصل الاستثمارات الكبيرة ومحفظة المشاريع الضخمة دفع عجلة النشاط. رغم ذلك، فإن ظروف تنفيذ هذه المشاريع تتغير؛ إذ تشهد آليات التسعير وعمليات التوريد وإدارة المخاطر تطورات مستمرة. لذا، يجب على العملاء فهم اتجاهات السوق وانعكاساتها على مشاريعهم. وسيكون اتخاذ قرارات مدروسة في مرحلة مبكرة، مع الحفاظ على المرونة لمواكبة تغير الظروف عاملاً جوهرياً لضمان اليقين بشأن التكاليف والجداول الزمنية للمشاريع».

كما يتناول التقرير الخطوات التي يمكن للعملاء اتخاذها في ظل تغيرات السوق، بما في ذلك مراجعة الميزانيات ومقارنتها بالبيانات الراهنة، ووضع استراتيجيات الشراء في مرحلة مبكرة، وتحديد آليات تقاسم المخاطر بين العملاء والمقاولين وسلسلة التوريد.