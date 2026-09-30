فلاي دبي تكشف تفاصيل حادثة الرحلة المتجهة إلى تل أبيب

مشادة داخل قمرة القيادة تدفع الرحلة للهبوط احترازياً في تبوك

رحلتان بديلتان لنقل ركاب الرحلة FZ1073 إلى وجهتهم

الناقلة تؤكد استمرار عملياتها التشغيلية وفق الجدول المعتاد

جميع الركاب بخير بعد تحويل مسار رحلة فلاي دبي

فلاي دبي تدعو إلى عدم التكهن بنتائج التحقيق



أكد متحدث باسم فلاي دبي أن الرحلة رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي بتاريخ 30 سبتمبر 2026، تعرضت لواقعة عرضية أثناء الرحلة، ما استدعى تحويل مسار الطائرة إلى مطار تبوك في المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي.

وأوضح المتحدث أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير ولم تسجل أي إصابات، مؤكداً أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولويات الناقلة في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن الواقعة تمثلت في حدوث مشادة داخل قمرة القيادة على متن الرحلة، إلا أن طاقم فلاي دبي تمكن من السيطرة على الموقف والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة، ما أسهم في ضمان هبوط الطائرة بأمان.

وأضاف المتحدث أن الناقلة سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتعمل حالياً على إعطاء الأولوية القصوى لنقل الركاب واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب في أسرع وقت ممكن، مع توفير الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة.

وأكدت فلاي دبي أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة الأولية، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة.

ودعت الناقلة إلى تجنب إطلاق التكهنات أو استباق نتائج التحقيقات، حتى تتمكن السلطات من جمع الحقائق واستكمال الإجراءات اللازمة بصورة دقيقة وشفافة.

وشدد المتحدث على أن الأولوية الحالية لفلاي دبي تتمثل في ضمان سلامة وصحة الركاب وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للتحقيق الرسمي، مؤكداً في الوقت ذاته أن رحلات الناقلة عبر شبكة وجهاتها المختلفة تسير وفق جدولها المعتاد دون أي تأثير على العمليات التشغيلية الأخرى.