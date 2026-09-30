دبي على رادار «مومنتا» لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة

قالت مسؤولة في ​شركة مومنتا جلوبال الصينية للقيادة الذاتية لرويترز ‌إن ​الشركة تسعى إلى تشغيل الآلاف من سيارات الأجرة ذاتية القيادة على الطرقات العام المقبل، في إطار خططها للتوسع في دبي ومدن أخرى في أوروبا.

وأسس ⁠باحث سابق في مايكروسوفت شركة مومنتا التي تدعمها شركة مرسيدس-بنز، ولديها شركاء من بينهم شركة تويوتا وبي.واي.دي.

ولدى الشركة ‌نشاطان رئيسيان، هما برمجيات متطورة لمساعدة السائق تبيعها لشركات صناعة السيارات، وسيارات ‌الأجرة ذاتية القيادة التي لا تزال في ‌مرحلة مبكرة مع نشر أكثر ‌من 100 مركبة ‌في ثلاث دول.

وتختبر الشركة سيارات الأجرة ذاتية القيادة هذه ​في خمس ‌مدن صينية، بالإضافة ​إلى ميونيخ وأبوظبي.

وقالت شوو ⁠شي رئيسة قسم سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالشركة إن مومنتا تجري محادثات ​مع ⁠عدد قليل ⁠من المدن الأوروبية لتوسيع نطاق عملياتها، وتعتزم نشر المركبات في دبي العام المقبل، ⁠مضيفة أن اليابان تمثل أيضاً أولوية.

وقالت في مقابلة عبر الإنترنت: «سيبلغ حجم أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة لدينا... مئات (المركبات) بحلول نهاية هذا العام قبل أن يصل ‌إلى آلاف عدة بحلول نهاية العام المقبل».

وتتنافس مومنتا ​في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة مع شركة وايمو التابعة لشركة ألفابت وشركة بوني.آي الصينية وشركات أخرى.

هذا، وتوفر شركة تاكسي دبي الآن إمكانية الوصول إلى سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن خدمة نقل مبتكرة وقابلة للتوسع. تمثل هذه المبادرة خطوة نوعية نحو إعادة تعريف التنقل الحضري اليومي في دبي، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارة بتحويل 25 % من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.