فلاي دبي: هبوط رحلة متجهة إلى تل أبيب بسلام في مطار تبوك بالسعودية إثر حادث عرضي

أكدت شركة فلاي دبي أن الرحلة رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي تعرضت لحادث عرضي أثناء الرحلة اليوم، ما استدعى تحويل مسارها والهبوط احترازياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم فلاي دبي إن الطائرة هبطت بسلام، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير ولم تسجل أي إصابات.

وأضاف المتحدث: "تبقى سلامة ركابنا وطواقمنا على رأس أولوياتنا، وقد تعاملت فرقنا مع الموقف وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان أعلى مستويات السلامة."

وأشار إلى أن فرق الناقلة تعمل بشكل وثيق مع السلطات والجهات المعنية لمتابعة الحادث والوقوف على ملابساته، مؤكداً أن الشركة ستواصل تقديم الدعم اللازم للركاب المتأثرين.

وأكدت فلاي دبي أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل والمستجدات فور توفرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.