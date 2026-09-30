الإمارات.. الذهب يعود فوق مستوى 500 درهم



ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من التراجعات خلال الجلسات الأخيرة، ليعود سعر الغرام عيار 24 فوق مستوى 500 درهم، فيما حافظت الفضة على استقرارها مع تحركات محدودة.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 503.50 دراهم مقابل 497.25 درهماً أمس، بزيادة 6.25 دراهم، فيما ارتفع عيار 22 بنحو 5.75 دراهم إلى 466.25 درهماً، وعيار 21 بالقيمة نفسها إلى 447.25 درهماً، وعيار 18 بنحو 4.75 دراهم إلى 383.25 درهماً. وسجل سعر غرام الفضة 7.19 دراهم، والأونصة 223.70 درهماً.

الذهب

عيار 24: 503.50 دراهم

عيار 22: 466.25 درهماً

عيار 21: 447.25 درهماً

عيار 18: 383.25 درهماً

الفضة

الغرام: 7.19 دراهم

الأونصة: 223.70 درهماً

الكيلوغرام: 7192.12 درهماً