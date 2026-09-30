«لعماد كابيتال» نحو استقطاب رؤوس أموال

تواصل أبوظبي تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيز حضورها كمركز عالمي لرأس المال، مع توجه «لعماد كابيتال»، الذراع الاستثمارية التابعة لصندوق «لعماد» السيادي، نحو بناء منصة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس أموال من مستثمرين ومؤسسات دولية، بما يضيف بعداً جديداً إلى منظومة الاستثمار في الإمارة.

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يجري العمل على تطوير «لعماد كابيتال» لتعمل وفق نموذج شركات الاستثمار المباشر والملكية الخاصة، مع التركيز على دعم صناديق الأسهم الخاصة والاستثمارات المؤسسية، إلى جانب تنفيذ استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية.

ويمثل هذا التوجه امتداداً لمسار متنامٍ في أبوظبي، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى واحد من أبرز مراكز رأس المال طويل الأجل في المنطقة، مستفيدة من قاعدة واسعة من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية، ومنظومة مالية متطورة، وقدرة متزايدة على تنفيذ صفقات وشراكات استراتيجية في قطاعات متنوعة حول العالم.