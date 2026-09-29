مطار دبي.. 66 عاماً غيرت مفاهيم السفر

يحتفل مطار دبي الدولي اليوم 30 سبتمبر، بمرور 66 عاماً على افتتاحه، في مناسبة تختصر مسيرة استثنائية، لتحول دبي من محطة جوية محدودة الإمكانات، إلى أحد أبرز مراكز الطيران العالمية. فمن مدرج رملي مضغوط بطول 1800 متر، ومبنى صغير افتتح عام 1960، انطلق المطار في رحلة توسع متواصلة، أوصلته إلى صدارة المطارات العالمية في حركة المسافرين الدوليين، فيما تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا بواباته منذ افتتاحه حاجز 1.5 مليار مسافر في 2026.

ولم يكن نمو المطار منفصلاً عن التحول الاقتصادي والعمراني الذي شهدته دبي، إذ تزامن كل توسع في حركة الطيران، مع اتساع شبكة التجارة والسياحة والاستثمار، لتتحول المنشأة التي بدأت بإمكانات محدودة، إلى محور عالمي يربط دبي بمئات الوجهات والأسواق حول العالم.

البداية.. مدرج رملي

بدأت قصة مطار دبي الحديث عام 1959، عندما أمر المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بإنشاء مطار جديد للإمارة، ليضم عند افتتاحه في 30 سبتمبر 1960، مدرجاً من الرمال المضغوطة بطول 1800 متر، وساحة للطائرات ومبنى صغيراً للمسافرين ومحطة للإطفاء.

وكان المدرج في بداياته مهيأً لاستقبال الطائرات الصغيرة، قبل أن تتوسع البنية التحتية تدريجياً، مع نمو الطلب على السفر الجوي.

وكانت دبي قد عرفت الطيران قبل إنشاء المطار بسنوات، إذ بدأت الحركة الجوية في الإمارة من خلال الطائرات المائية، قبل أن تتطور الخدمات الجوية المنتظمة، وتبرز الحاجة إلى منشأة أكثر قدرة على استيعاب النمو المتوقع.

وفي مايو 1965، دخل المدرج الإسفلتي الجديد الخدمة بطول يقارب 2800 متر، ليفتح المجال أمام استقبال الطائرات الأكبر والطائرات النفاثة. وشهدت تلك المرحلة وصول طائرات «كوميت» التابعة لـ «ميدل إيست»، و«الخطوط الجوية الكويتية»، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مطار دبي.

وهنا برزت إحدى أهم محطات التحول في تاريخ المطار، فلم يعد مجرد منشأة لخدمة حركة جوية محدودة، وإنما بدأ يتحول إلى بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو دبي، واتساع ارتباطها بالعالم.

محور بين الشرق والغرب

مع تسارع النمو الاقتصادي في دبي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، توسعت مرافق المطار، وارتفعت قدرته على استقبال الطائرات والرحلات، بالتوازي مع تنامي مكانة الإمارة مركزاً للتجارة وإعادة التصدير.

ومع تأسيس «طيران الإمارات» عام 1985، دخل المطار مرحلة جديدة من النمو، إذ بدأت الناقلة في بناء شبكة دولية واسعة انطلاقاً من دبي، فيما عززت «فلاي دبي» منذ بدء عملياتها في 2009، حركة الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وشكّل افتتاح مبنى المسافرين رقم 3 عام 2008، المخصص لطيران الإمارات، محطة رئيسة أخرى في مسيرة توسع المطار، ورسخ قدرته على التعامل مع النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات.

ولم يكن هذا التوسع مجرد زيادة في المساحات والمرافق، بل تزامن مع تحول نموذج عمل المطار نفسه من منشأة تستقبل وتغادر منها الرحلات، إلى مركز عالمي للربط بين الأسواق.

انتزاع صدارة المطارات الدولية

سجل مطار دبي الدولي نقطة تحول عالمية في عام 2014، عندما أصبح المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، بعد وصول عدد المسافرين إلى 70.4 مليون مسافر.

ومنذ ذلك العام، حافظ «DXB» على صدارته في تصنيفات المطارات العالمية لحركة المسافرين الدوليين. وفي 2024، احتفل المطار بعقد كامل في صدارة هذا التصنيف، بعدما سجل 92.3 مليون مسافر، بزيادة 6.1 % عن 2023.

وخلال العقد نفسه، تعامل المطار مع أكثر من 700 مليون مسافر على متن أكثر من 3.3 ملايين رحلة.

ثم جاءت 2025 لتضيف رقماً قياسياً جديداً، إذ استقبل 95.2 مليون مسافر، بنمو 3.1 % مقارنة بعام 2024، مسجلاً أكثر الأعوام ازدحاماً في تاريخه، وأعلى حركة سنوية للمسافرين الدوليين يسجلها أي مطار في العالم. كما بلغت حركة الطائرات نحو 454.8 ألف حركة خلال العام.

1.5 مليار مسافر

لم تعد أرقام مطار دبي تقاس بملايين المسافرين سنوياً فقط، بل أصبحت تعكس تراكم عقود كاملة من الحركة الجوية.

وعند الاحتفال بالذكرى الستين لافتتاحه في 2020، كان «DXB» قد تعامل مع 1.115 مليار مسافر منذ افتتاحه، على متن أكثر من 7.47 ملايين رحلة، تربط أكثر من 240 وجهة في 95 دولة.

وبحلول سبتمبر 2026، تجاوز العدد التراكمي 1.5 مليار مسافر منذ افتتاح المطار، بحسب ما أعلنته مطارات دبي، خلال إحاطة إعلامية لحكومة دبي.

وبذلك أضاف المطار نحو 385 مليون مسافر إلى رصيده خلال ست سنوات فقط، رغم التحديات التي واجهت حركة الطيران خلال السنوات الأخيرة.

وتكشف هذه الأرقام عن تسارع لافت في النمو، فقد احتاج المطار 51 عاماً للوصول إلى أول 500 مليون مسافر، بينما احتاج إلى سبع سنوات فقط للوصول إلى المليار الأول، وفق التسلسل التاريخي لمطارات دبي.

2026.. نمو رغم تحديات المنطقة

واصل «DXB» أداءه خلال 2026، رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي أثرت في حركة الطيران الإقليمية خلال النصف الأول من العام.

واستقبل المطار 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مع تحسن تدريجي في الحركة خلال الربع الثاني، وعودة جزء من الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران. وارتفعت الحركة الشهرية من 3.5 ملايين مسافر في أبريل، إلى 4.5 ملايين في مايو، ثم 5 ملايين في يونيو.

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، في سبتمبر، تتجه توقعات المطار إلى استقبال نحو 70 مليون مسافر خلال 2026، مع إمكانية الوصول إلى 100 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية 2027، مع استعادة شركات الطيران قدراتها التشغيلية.

محرك اقتصادي يتجاوز الحدود

لم تعد أهمية مطار دبي مرتبطة بحركة المسافرين وحدها، بل امتدت إلى مختلف مفاصل اقتصاد الإمارة.

وأظهرت دراسة أعدتها «أوكسفورد إيكونوميكس»، بتكليف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي، أن قطاع الطيران دعم 27 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2023، بقيمة بلغت 137 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، كما دعم 631 ألف وظيفة.

وتتوقع الدراسة ارتفاع مساهمة الأنشطة المرتبطة بالطيران إلى 196 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل 32 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي بأسعار 2023، مع ارتفاع الوظائف المرتبطة بالقطاع إلى 816 ألف وظيفة، بزيادة 185 ألف وظيفة مقارنة بـ 2023.

وبهذا المعنى، أصبح المطار جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تضم الطيران والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، وليس مجرد منشأة لعبور المسافرين.

الشحن.. ذراع أخرى للربط العالمي

يشكل الشحن الجوي مكوناً أساسياً في منظومة دبي اللوجستية، مستفيداً من موقع الإمارة وشبكة الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية المتكاملة للنقل.

وفي 2024، تعامل «DXB» مع نحو 2.2 مليون طن من الشحن الجوي، بزيادة 20.5 %، مقارنة بـ 1.8 مليون طن في 2023.

وتعكس هذه الأرقام الدور الذي تلعبه دبي في حركة البضائع ذات القيمة العالية، والشحنات الحساسة للوقت، إلى جانب التكامل بين منظومات النقل الجوي والبحري والبري، التي تدعم التجارة وإعادة التصدير.

تكنولوجيا السفر

يدخل مطار دبي اليوم مرحلة مختلفة من التطور، أصبحت فيها التكنولوجيا جزءاً أساسياً من تصميم تجربة السفر، بدءاً من إجراءات الوصول وحتى مغادرة المطار.

وخلال النصف الأول من 2026، استفاد أكثر من 9.4 ملايين مسافر من منظومة السفر الذكي في مطارات دبي، التي تشمل البوابات الذكية، وخدمة «السفر بلا حدود – السجادة الحمراء».

ومن إجمالي هذا العدد، أنجز نحو 9.02 ملايين مسافر إجراءاتهم عبر البوابات الذكية، فيما استخدم أكثر من 439 ألف مسافر خدمة «السجادة الحمراء».

وساهمت الخدمة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات البيومترية، في خفض متوسط زمن معالجة إجراءات العبور من 12.5 ثانية إلى 3.4 ثوانٍ، فيما تستطيع المنظومة معالجة ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه.

وهكذا تنتقل التكنولوجيا في «DXB» من مجرد أداة لتسريع الإجراءات، إلى عنصر يعيد صياغة رحلة المسافر، عبر تقليل نقاط التوقف والاعتماد على الوثائق الورقية، وتعزيز استخدام الهوية البيومترية.

آل مكتوم.. بناء المرحلة التالية

وبينما يحتفل مطار دبي الدولي بمرور 66 عاماً على افتتاحه، تتجه دبي إلى بناء المرحلة التالية من منظومة الطيران عبر مطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.

وأقرت دبي في 2024 مشروع توسعة المرحلة الثانية للمطار، باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى طاقة تبلغ 150 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل، قبل الوصول في المرحلة النهائية إلى أكثر من 260 مليون مسافر، و12 مليون طن من الشحن سنوياً.

وتتضمن المخططات النهائية للمطار خمسة مدارج، وأربعة مبانٍ للكونكورس، وأكثر من 400 بوابة للطائرات، إلى جانب نظام نقل آلي للمسافرين، ومنظومة نقل متكاملة تربط المطار بشبكات الطرق والمترو والنقل الجوي داخل المدينة.

وفي يونيو 2026، أكدت حكومة دبي استمرار تنفيذ حزم الأعمال الرئيسة في المشروع، بما في ذلك مبنى المسافرين الغربي، والكونكورس الرابع، ونظام النقل الآلي للمسافرين، ونظام مناولة الأمتعة، بما يؤكد انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى مراحل تنفيذ متقدمة.

منظومة عالمية

بين مدرج رملي بطول 1800 متر عام 1960، ومطار استقبل 95.2 مليون مسافر في عام واحد، تبدو قصة مطار دبي انعكاساً مباشراً لقصة تحول الإمارة نفسها.

فالمطار لم يكتفِ بمواكبة نمو دبي، بل أصبح أحد محركاته الرئيسة، إذ ساهم اتساع شبكة الطيران في تعزيز السياحة والتجارة والاستثمار، فيما أدى نمو الاقتصاد إلى زيادة الطلب على السفر، وربط دبي بمزيد من الأسواق.

وبعد 66 عاماً من افتتاحه، لا تتوقف قصة «DXB» عند الرقم القياسي البالغ 95.2 مليون مسافر، أو حاجز الـ 1.5 مليار مسافر تراكمي، بل تنتقل إلى مرحلة جديدة، عنوانها التكنولوجيا والقدرة الاستيعابية والربط متعدد الوسائط، فيما يستعد مطار آل مكتوم لحمل الجزء الأكبر من النمو المستقبلي.

وهكذا تحولت المنشأة التي بدأت بمدرج من الرمال، إلى واحدة من أهم بوابات الاقتصاد العالمي، فيما تستعد دبي الآن لكتابة الفصل التالي من قصة الطيران عبر مطار جديد، صُمم لاستيعاب النمو خلال العقود المقبلة.

محطات تاريخية

1960: افتتاح المطار رسمياً في 30 سبتمبر بمدرج رملي ومبنى صغير.

1965: افتتاح أول مدرج أسفلتي، ما أتاح تشغيل الرحلات الليلية المنتظمة.

1983: افتتاح سوق دبي الحرة.

1985: إطلاق طيران الإمارات، الذي أصبح الناقل الرئيس في مطار دبي.

1988: ارتفاع حركة المسافرين إلى 4.3 ملايين.

1998: تجاوز الحركة 9.7 ملايين مسافر وافتتاح المبنى 2.

2000: افتتاح الكونكورس C ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 23 مليون مسافر سنوياً.

2008: افتتاح المبنى 3 ورفع الطاقة إلى 60 مليون مسافر سنوياً.

2009: تجاوز حركة المسافرين 40.9 مليوناً وبدء تشغيل فلاي دبي.

2013: افتتاح الكونكورس A المخصص لطائرات A380.

2014: وصول المسافرين إلى 70.4 مليوناً وتصدر قائمة المطارات العالمية.

2018: استقبال المسافر الدولي رقم مليار منذ افتتاح المطار.

2019: تسجيل 86.4 مليون مسافر والمحافظة على الصدارة العالمية.

2025: تسجيل 95.2 مليون مسافر، في أعلى حركة سنوية بتاريخ المطار.

2026: تجاوز إجمالي المسافرين منذ الافتتاح 1.5 مليار مسافر.