500 علامة من 19 دولة في معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بالشارقة



تنطلق الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 58 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية من 19 دولة، في واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الساعات والمجوهرات في المنطقة. ويستمر المعرض حتى 4 أكتوبر المقبل، مقدماً للزوار أحدث التصاميم والإصدارات والاتجاهات في صناعة الساعات والمجوهرات، من خلال مجموعة واسعة من المشاركات العالمية التي تجمع بين الحرفية التقليدية والتصاميم العصرية والابتكار.

50 شركة إيطالية

وتسجل إيطاليا حضوراً لافتاً في الدورة الجديدة بمشاركة 50 شركة، تعرض أحدث منتجاتها من المجوهرات والتصاميم. وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: إن العلاقات بين البلدين تقوم على تقدير مشترك للجودة والجمال والتصميم، فالمجوهرات الإيطالية تعكس مزيجاً من الإبداع والإرث والحرفية، وهي عناصر رئيسية في تميز علامة «صُنع في إيطاليا». وأضاف: تعد دولة الإمارات سوقاً استراتيجية وبوابة إقليمية مهمة لصناعة المجوهرات الإيطالية، في ظل الطلب على المنتجات الفاخرة والتصاميم الراقية، إلى جانب ما توفره الدولة من منظومة متطورة تربط العلامات العالمية بالمشترين وتجار التجزئة والموزعين في أسواق المنطقة.

حضور دولي

وتوفر الدورة الـ58 منصة تجمع المصنعين والمصممين والعلامات التجارية والمتخصصين في القطاع، كما تتيح للزوار الاطلاع على مجموعات متنوعة من الساعات والمجوهرات وأحدث الصيحات التي تقدمها الشركات المشاركة. ويعكس الحضور الدولي من 19 دولة المكانة التي اكتسبها المعرض على أجندة الفعاليات المتخصصة في المنطقة، ودوره في تعزيز التواصل بين الشركات والأسواق الإقليمية والعالمية.