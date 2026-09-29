الإمارات.. الذهب يهبط دون 500 درهم للغرام



واصلت أسعار الذهب والفضة تراجعها في الإمارات خلال تعاملات الثلاثاء، امتداداً للمسار الهابط الذي سجله المعدنان في الجلسات الأخيرة، إذ انخفض الذهب مجدداً دون مستوى 500 درهم للغرام عيار 24، بالتزامن مع استقرار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع، فيما سجلت الفضة تراجعاً جديداً.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 497.25 درهماً مقابل 505.50 دراهم أمس، بانخفاض 8.25 دراهم، فيما تراجع عيار 22 إلى 460.50 درهماً، وعيار 21 إلى 441.50 درهماً، وعيار 18 إلى 378.50 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.16 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 222.72 درهماً.

الذهب

عيار 24: 497.25 درهماً

عيار 22: 460.50 درهماً

عيار 21: 441.50 درهماً

عيار 18: 378.50 درهماً

الفضة

الغرام: 7.16 دراهم

الأونصة: 222.72 درهماً

الكيلوغرام: 7160.61 درهماً