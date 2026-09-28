«الاتحاد للطيران» ترفع رحلاتها بين أبوظبي وسيدني إلى رحلتين يومياً



أعلنت الاتحاد للطيران، رفع عدد رحلاتها بين أبوظبي وسيدني إلى رحلتين يومياً، اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع موسم الصيف الأسترالي.

وتشمل الزيادة 4 رحلات أسبوعية إضافية، إلى جانب الرحلات العشر القائمة حالياً، ليرتفع إجمالي الرحلات إلى رحلتين يومياً طوال أيام الأسبوع، وجميعها على متن طائرات إيرباص A350-1000، بطاقة استيعابية تتجاوز 5000 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه.

وتضم مقصورة درجة الأعمال مساحة خاصة للمسافرين، مزودة بباب منزلق، ومقعد قابل للتحول إلى سرير مسطح بطول 79 بوصة، إلى جانب خدمة الشحن اللاسلكي وشاشة مقاس 18.5 بوصة.

أما الدرجة السياحية، فتضم مقاعد بعرض 17.4 بوصة، مزودة بشاشات لمسية بدقة 4K مقاس 13.3 بوصة، ونظام صوتي بتقنية البلوتوث، فيما تتوفر خدمة واي فاي عالية السرعة في كلتا الدرجتين.

وتمنح الرحلة اليومية الثانية المسافرين القادمين من أستراليا مزيداً من الخيارات لاستكشاف أبوظبي، بما يشمل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني الجديد، وشواطئ السعديات الذهبية، وقصر الحصن، إلى جانب حضور سباق فورمولا 1 في مرسى ياس، خلال عطلة نهاية الأسبوع في ديسمبر.

كما يمكن للمسافرين الذين لديهم رحلات متابعة عبر أبوظبي، الاستفادة من برنامج التوقف في أبوظبي، الذي يوفر إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين، ويشمل حالياً مدينة العين، بما تضمه من حدائق وقلاع مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وتسهم الرحلات الإضافية في توسيع خيارات الربط عبر شبكة الاتحاد للطيران في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وأوروبا.

وبالنسبة للمسافرين المتجهين إلى سيدني، تتيح الرحلة اليومية الثانية خيارات ربط إضافية إلى وجهات في أستراليا ونيوزيلندا، عبر شركات الطيران الشريكة، وهي كانتاس، وجيت ستار، والخطوط الجوية النيوزيلندية.

وقال آريك دي الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن زيادة عدد الرحلات إلى سيدني، توفر مرونة أكبر للمسافرين بين أستراليا وشبكة وجهات الاتحاد للطيران، وتعزز خيارات الربط الجوي عبر أبوظبي إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن الرحلات الإضافية توفر خيارات أوسع للسفر إلى وجهات جديدة، والتواصل مع العائلة والأصدقاء، وإنجاز الأعمال، إلى جانب الاستفادة من برنامج التوقف في أبوظبي.

وتشمل شبكة الاتحاد للطيران في أستراليا أيضاً، رحلات يومية بين أبوظبي وملبورن، على متن طائرات بوينغ 787.