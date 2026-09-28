الإمارات.. الذهب يتراجع 9 دراهم



تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، في امتداد لموجة التراجع التي شهدها المعدنان خلال الجلسات الأخيرة، ليسجل الذهب خسارة جديدة، فيما انخفضت الفضة بوتيرة محدودة.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 505.50 دراهم مقابل 514.25 درهماً في تعاملات الجمعة، بانخفاض 8.75 دراهم، فيما تراجع عيار 22 إلى 468 درهماً، وعيار 21 إلى 448.75 درهماً، وعيار 18 إلى 384.75 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.29 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 226.78 درهماً.



الذهب



عيار 24: 505.50 دراهم

عيار 22: 468.00 درهماً

عيار 21: 448.75 درهماً

عيار 18: 384.75 درهماً

الفضة

الغرام: 7.29 دراهم

الأونصة: 226.78 درهماً

الكيلوغرام: 7291.14 درهماً