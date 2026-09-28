169مشروعاً سكنياً جديداً في دبي خلال 8 أشهر

استقبل سوق دبي العقاري 169 مشروعاً سكنياً جديداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ضمت نحو 56658 وحدة سكنية، وفق بيانات متتبع إطلاق المشاريع السكنية في دبي الصادر عن مؤسسة «ريدين».

وأظهرت البيانات أن النصف الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من الإطلاقات، مع طرح 141 مشروعاً تضم 50935 وحدة، قبل إطلاق 15 مشروعاً تضم 3397 وحدة في يوليو، ثم 13 مشروعاً جديداً بإجمالي 2326 وحدة في أغسطس.

وشهدت بداية العام نشاطاً استثنائياً في إطلاق المشاريع، إذ تم إطلاق 41 مشروعاً في يناير تضم 21771 وحدة، و41 مشروعاً آخر في فبراير بـ 12280 وحدة.

وانخفض العدد بعد ذلك إلى 18 مشروعاً بـ 6746 وحدة في مارس، و10 مشاريع تضم 3183 وحدة في أبريل، ثم 14 مشروعاً بـ 2942 وحدة في مايو و17 مشروعاً بـ 4013 وحدة في يونيو.

الفئة السعرية

وبحسب تصنيف «ريدين» للمشاريع وفق سعر الإطلاق للقدم المربعة، تركز الجزء الأكبر من المعروض الجديد خلال الأشهر الثمانية الأولى في الفئتين المتوسطة وفوق المتوسطة.

وبلغ عدد الوحدات في الفئة فوق المتوسطة، التي تتراوح أسعار إطلاقها بين 1800 و3000 درهم للقدم المربعة، نحو 28370 وحدة، بما يعادل 50.1 % من إجمالي الوحدات الجديدة.

وجاءت الفئة المتوسطة، التي تتراوح بين 1200 و1800 درهم للقدم المربعة، في المرتبة الثانية بـ23901 وحدة، أو نحو 42.2 % من إجمالي الإطلاقات.

وبذلك استحوذت الفئتان معاً على 52271 وحدة، تعادل نحو 92.3 % من جميع الوحدات التي أطلقت في دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.

العقارات الفاخرة

أما الفئة الفاخرة، التي تحددها «ريدين» بسعر إطلاق يتراوح بين 3000 و6000 درهم للقدم المربعة، فسجلت 3563 وحدة خلال الأشهر الثمانية، مشكلة نحو 6.3 % من الإجمالي.

واقتصر المعروض فائق الفخامة، الذي يتجاوز سعر إطلاقه 6000 درهم للقدم المربعة، على 26 وحدة، ليصل إجمالي الوحدات الفاخرة وفائقة الفخامة إلى 3589 وحدة.

في المقابل، بلغ عدد الوحدات ضمن الفئة ميسورة السعر، التي يقل سعر إطلاقها عن 1200 درهم للقدم المربعة، نحو 798 وحدة فقط، بما يعادل 1.4 % من إجمالي المعروض الجديد.

تركيبة الإطلاقات

وتظهر بيانات الشهرين الأخيرين تغيراً في تركيبة الإطلاقات، ففي يوليو، شكلت الفئة المتوسطة 53 % من الوحدات الجديدة، والفئة فوق المتوسطة 28.7 %، والفاخرة 13.1 %، وميسورة السعر 5.2 %.

وفي أغسطس ارتفعت حصة الفئة المتوسطة إلى 63.6 %، والفئة فوق المتوسطة إلى 34.5 %، بينما تراجعت حصة الفئة الفاخرة إلى 1.9 %، ولم تسجل «ريدين» وحدات جديدة ضمن الفئة ميسورة السعر خلال الشهر.

وبلغ متوسط سعر إطلاق المشاريع في أغسطس 1,908 دراهم للقدم المربعة، مقابل 1,874 درهماً في يوليو، فيما بلغ متوسط سعر الإطلاق خلال النصف الأول من العام 1,972 درهماً للقدم المربعة.