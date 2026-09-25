11.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

3490

إجمالي عدد الصفقات

2426

مبايعة بقيمة 6.4 مليارات

880

رهن بقيمة 3.8 مليارات

184

هبة بإجمالي 915 مليوناً

823

مليوناً لرهن أرض بمنطقة الخليج التجاري

71

مليوناً لشقة على المخطط في نخلة جميرا



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.1 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3490 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2426 مبايعة بقيمة 6.4 مليارات درهم، و880 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.8 مليارات درهم، كما تم تسجيل 184 معاملة هبة بقيمة 915 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 210 مبايعات لأراضٍ، و2088 مبايعة لوحدات سكنية و128 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 241 رهناً لأراضٍ، و512 رهناً لوحدات سكنية، و127 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.2 مليارات درهم نتجت عن 924 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1502 صفقة.

وحلت منطقة نخلة جميرا من حيث قيمة المبيعات بـ 371 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 323 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ 316 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة بـ 253 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 201 مليون درهم.

وشهدت منطقة الخليج التجاري معاملة رهن لأرض سكنية بقيمة 823 مليون درهم، إلى جانب شقة سكنية فاخرة على المخطط في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «كومو ريزيدينسيز» بقيمة 71 مليون درهم.