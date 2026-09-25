5 فعاليات كبرى ترسم أجندة مركز دبي التجاري في أسبوع

يشهد مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تغطي مجالات الرعاية الصحية والطب والعلوم والسلع الاستهلاكية والتعليم والتدريب والوظائف وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة.

«MEIDAM» يجمع خبراء الأمراض الجلدية وطب التجميل

يقام «الكونجرس الدولي العاشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل» خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2026 في قاعة الشيخ راشد، ويجمع الكونجرس نخبة من الخبراء والباحثين والأطباء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث التطورات في مجالي الأمراض الجلدية وطب التجميل.

ويوفر الكونجرس والمعرض السنوي منصة لجمعيات الأمراض الجلدية الإقليمية والدولية للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات العلمية، فيما يتناول برنامجه أبرز التطورات والأبحاث الناشئة والموضوعات الراهنة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأمراض الجلدية وطب التجميل.

ويركز «MEIDAM» على تعزيز التعليم والتعاون الدولي، وبناء جسور التواصل بين الشرق والغرب، إلى جانب إتاحة الفرصة للجيل القادم من أطباء الأمراض الجلدية للتعلم والتواصل والمساهمة في المجتمع الطبي العالمي.

مهرجان العلامات الكبرى

يقام «مهرجان العلامات الكبرى» خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026 في القاعة 5، ويقدم عروضاً حصرية تشمل أكثر من 300 علامة تجارية في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، مع خصومات تصل إلى 75%.

«رؤية» يستقطب أكثر من 180 شركة في 30 قطاعاً

يعود «رؤية - معرض الإمارات للوظائف» في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026،، جامعاً آلاف الكفاءات الإماراتية الشابة الباحثة عن فرص التطوير المهني.

وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 100 شركة من أكثر من 20 قطاعاً متنوعاً، فيما تستعد نسخة هذا العام لاستقطاب أكثر من 180 شركة من أكثر من 30 قطاعاً، في دورة ستكون الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن.

على مدار ثلاثة أيام، يقدم معرض «رؤية» برنامجاً متكاملاً يشمل ورش عمل ملهمة، وجلسات حوارية بمشاركة قادة من مختلف القطاعات، إلى جانب تجارب تفاعلية وتحديات عملية، بما يوفر للخريجين الجدد والباحثين عن بدء مسيرتهم المهنية الأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي اليوم.

وبالنسبة لأصحاب العمل وجهات التوظيف، يشكل الحدث فرصة استراتيجية للتواصل مع نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابة الطموحة، الباحثة عن بيئات عمل تمكنهم من النمو والتعلم وتحقيق التميز.

وتتضمن أبرز فعاليات المعرض برامج تطوير المهارات الأساسية، بما في ذلك إرشادات إعداد السيرة الذاتية وتحسين الملفات المهنية، إضافة إلى مقابلات توظيف فورية لفرص عمل حقيقية، وفعاليات تواصل مهني تتيح لجهات التوظيف من مختلف القطاعات التعرف إلى المرشحين الجدد والتواصل معهم.

«مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2026»

ينطلق «مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2026» خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026 في قاعة الشيخ مكتوم، ويأتي ضمن قطاعي الطاقة والبيئة، بحضور الشركات.

«قمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS»

تقام «قمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS» في 30 سبتمبر 2026 في قاعة زعبيل 4 - 6، وتجمع على مدار يوم واحد أحدث التطورات في مجال التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتسلط القمة الضوء على الابتكارات التي تسهم في رسم ملامح المشهد الرقمي، بدءاً من الذكاء الاصطناعي الوكيلي والحوسبة دون خوادم، وصولاً إلى التقنيات الناشئة التي تحدث تحولاً في مختلف القطاعات والأعمال.

وتتيح القمة للحضور فرصة التواصل مع رواد القطاع وخبراء AWS، واكتساب رؤى عملية من خلال برنامج متنوع من الجلسات المتخصصة، وعروض تجارب العملاء، وفرص التواصل.

وتستهدف القمة المتخصصين من مختلف القطاعات، وتوفر منصة لاكتشاف حلول جديدة وتبادل المعرفة واستكشاف دور تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دعم المرحلة المقبلة من التحول الرقمي.