الإمارات.. تراجع الذهب واستقرار الفضة



واصلت أسعار الذهب تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس، فيما حافظت الفضة على استقرارها مع تحركات محدودة للغاية.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 514.25 درهماً مقابل 517 درهماً أمس، بانخفاض 2.75 درهم، فيما تراجع عيار 22 إلى 476.25 درهماً، وعيار 21 إلى 456.75 درهماً، وعيار 18 إلى 391.50 درهماً. واستقر سعر غرام الفضة عند نحو 7.50 دراهم، فيما سجلت الأونصة 233.35 درهماً.

الذهب

عيار 24: 514.25 درهماً

عيار 22: 476.25 درهماً

عيار 21: 456.75 درهماً

عيار 18: 391.50 درهماً

الفضة

الغرام: 7.50 دراهم

الأونصة: 233.35 درهماً

الكيلوغرام: 7502.37 درهم