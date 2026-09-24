«دي بي ورلد» تقود محطة «كوتشين» لتحقيق أرقام قياسية

أثبتت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً دورها المحوري في صياغة المشهد اللوجستي البحري وتمكين حركة التجارة العالمية، بعدما قادت محطة «كوتشين» الدولية للحاويات لتحقيق أعلى حجم مناولة شهري في تاريخها خلال أغسطس 2026، بتعاملها مع 97952 وحدة مكافئة لـ20 قدماً، وبنسبة نمو قفزت إلى 51% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 19% منذ بداية العام.

تعكس هذه النتائج الاستثنائية كفاءة الحلول التشغيلية التي تقدمها «دي بي ورلد» لاستيعاب نمو حركة الحاويات؛ حيث ارتفعت من 74644 حاوية مكافئة في يونيو لتصل إلى 97952 حاوية مكافئة في أغسطس، مسجلة بذلك رقماً قياسياً شهرياً جديداً. ويسلط هذا الأداء الضوء على القدرات التشغيلية للمحطة ودورها المتنامي بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية.

وتجلى دور المجموعة في حماية مرونة سلاسل التوريد العالمية واستدامتها من خلال نجاحها في إدارة 51 رحلة سفينة غير منتظمة خلال الفترة ما بين يونيو وأغسطس، وهو ما يثبت قدرتها على استيعاب حركة السفن الإضافية ودعم تدفق البضائع عبر طرق التجارة العالمية الرئيسية وسط الاضطرابات الجيوسياسية.

ويعكس الأداء القياسي للمحطة حجم الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء لشركة موانئ دبي العالمية – كوتشين، والتزام فرق عملها بتقديم عمليات آمنة وموثوقة تضمن انسيابية حركة التجارة العالمية وحرصها على استغلال بنيتها التحتية المتطورة وسعتها القوية لمواصلة استقبال السفن العملاقة وتقديم إنتاجية بمستويات عالمية.

ويمتد دور «دي بي ورلد» من إدارة الميناء إلى تطوير منظومة لوجستية متكاملة عبر إنشاء أول منطقة حرة للتخزين والخدمات اللوجستية (FTWZ) في ولاية كيرالا بمدينة «كوتشين»، وهي المنشأة الأولى والوحيدة في الهند المربوطة بميناء رئيسي.

ويسهم هذا المشروع اللوجستي الحيوي في تقديم حلول متكاملة للتخزين، التجميع، والتوزيع لعمليات التصدير والاستيراد، ما يعزز الربط البحري وترسيخ مكانة الشركة محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية.