«باي استيت».. واجهة بحرية جديدة في جزر دبي

3 بحيرات كريستالية للمرة الأولى وسط البحر

60 قطعة أرض على الواجهة البحرية

80 قطعة أرض في «ذا كيدني»

359 فيلا وتاون هاوس

رصدت «البيان»، خلال جولة ميدانية في مركز مبيعات «نخيل»، تفاصيل المخطط الرئيسي لـ«جزيرة النخبة» أو «الجزيرة E» ضمن مشروع جزر دبي، والذي لم يتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة بعد، ويضم وفق المخطط المعروض ما بين 600 إلى 650 قطعة أرض وفيلا وتاون هاوس، إلى جانب 3 بحيرات كريستالية تتوزع داخل الجزيرة.

وأظهرت المجسمات التي اطلعت عليها «البيان» أن المشروع يحمل اسم «باي استيت» (Bay Estate) يتكون من جزأين رئيسيين، أحدهما الجزء الأصغر الذي يحمل اسم «ذا كيدني» (The Kidney)، والمخصص بالكامل لقطع الأراضي، ويضم نحو 80 قطعة أرض.

أما الجزء الأكبر من الجزيرة، فيضم نحو 60 قطعة أرض على الواجهة البحرية إلى جانب 359 فيلا وتاون هاوس، تتوزع ضمن مجمعات سكنية منخفضة الارتفاع، مع مساحات خضراء واسعة ومسطحات مائية ومرافق داخلية، وفق ما يظهره المخطط والمجسم المعروض في مركز المبيعات.

وتكشف المجسمات عن تصميم يعتمد بصورة كبيرة على الواجهة البحرية، مع توزيع الفلل والوحدات السكنية على امتداد الساحل وداخل الجزيرة، في حين تتوسط بعض التجمعات السكنية بحيرات ومساحات خضراء.

3 بحيرات كريستالية

ويبرز في المخطط إنشاء 3 بحيرات كريستالية (Crystal Lagoons) داخل الجزيرة تعتبر الأولى من نوعها في جزر دبي الاصطناعية، تشكل عنصراً رئيسياً في التصميم العمراني للمشروع، وتحيط بها الفلل والمساحات الخضراء، ومن شأن تنفيذها أن يضيف مسطحات مائية داخلية إلى الواجهة البحرية الطبيعية التي تتمتع بها الجزيرة.

منطقة الأبراج

ويظهر في أحد أطراف الجزيرة جزء مختلف في طابعه العمراني، يتضمن في المجسم مجموعة من المباني والأبراج متعددة الطوابق إلى جانب مرافق وواجهة بحرية ومرسى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «البيان» خلال الجولة، لم يتم الانتهاء من التصميم التفصيلي النهائي لهذا الجزء حتى الآن، وبالتالي فإن شكل الأبراج وأعدادها واستخداماتها النهائية الظاهرة في المجسم ينبغي عدم اعتبارها تصميماً نهائياً للمشروع.

الأسعار المتوقعة

وبحسب التقديرات الأولية قبيل الكشف عن التفاصيل الرسمية، يتوقع أن تبدأ أسعار وحدات التاون هاوس من 5.5 ملايين درهم للوحدات المكونة من 3 غرف نوم، ونحو 6.8 ملايين درهم لوحدات التاون هاوس من 4 غرف نوم، في حين يتوقع أن تراوح أسعار الفلل المتصلة بين 7 و9 ملايين درهم.

جزء من جزر دبي

وتعد «جزر دبي»، المعروفة سابقاً باسم «جزر ديرة»، من المشاريع الساحلية الكبرى التابعة لـ«نخيل» و«دبي القابضة للعقارات». ويتكون المخطط الرئيسي من خمس جزر، ويستهدف تطوير وجهة متكاملة للحياة الساحلية والترفيه والضيافة والسكن، مع مساحات واسعة من الشواطئ والمرافق المفتوحة.

وتشير بيانات «نخيل» إلى أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 17 كيلومتراً مربعاً، وتشكّل امتداداً للساحل بنحو 50 كيلومتراً، وتخصص ما يقارب 60% من المشروع للمساحات الخضراء المفتوحة، فيما يتضمن المخطط فنادق ومنتجعات ومساكن فاخرة ومرافق ترفيهية وثقافية ورياضية، بما يعزز الامتداد العمراني والسياحي للساحل الشمالي لدبي.

ويعكس مخطط الجزيرة E اتجاهاً نحو تطوير مجتمعات سكنية ساحلية منخفضة الكثافة، تجمع بين قطع الأراضي والفلل والتاون هاوس والمساحات الخضراء والمسطحات المائية، في وقت تواصل فيه «نخيل» توسيع محفظتها من المشاريع السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية في دبي.