الإمارات.. استقرار الذهب والفضة



استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تحركات محدودة للمعدنين مقارنة بمستويات الجلسة السابقة، لتواصل الأسعار التحرك في نطاق ضيق خلال تعاملات الأسبوع.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 523.50 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 484.75 درهماً، وعيار 21 نحو 464.75 درهماً، وعيار 18 نحو 398.50 درهماً. كما سجل سعر غرام الفضة 7.82 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 243.30 درهماً.

الذهب

عيار 24: 523.50 درهماً

عيار 22: 484.75 درهماً

عيار 21: 464.75 درهماً

عيار 18: 398.50 درهماً

الفضة

الغرام: 7.82 دراهم

الأونصة: 243.30 درهماً

الكيلوغرام: 7822.27 درهماً