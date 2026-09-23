موانئ دبي العالمية تناول أكبر شحنة سيارات كهربائية وهجينة في تشيلي

سجّلت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنجازاً لافتاً في قطاع مناولة المركبات، بعدما نجحت في مناولة أكبر شحنة بحرية منفردة من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في تشيلي، وذلك عبر محطة الشركة متعددة الأغراض في مدينة سان أنطونيو، حيث جرى تفريغ 1918 مركبة من على متن سفينة واحدة.

ووصلت المركبات على متن السفينة BYD Changzhou، التي سجلت بدورها أول زيارة لسفينة نقل سيارات تابعة لشركة «BYD» إلى ميناء تشيلي، وذلك ضمن رحلتها الافتتاحية إلى أمريكا الجنوبية. ومن المقرر توزيع المركبات التي تم تفريغها في محطة موانئ دبي العالمية على السوق التشيلية.

وتمثل الشحنة محطة جديدة في عمليات مناولة السيارات في سان أنطونيو، كما تعكس تنامي حضور مركبات الطاقة الجديدة في السوق التشيلية. ووفقاً للبيانات، قالت «BYD» إن هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها من حيث عدد مركبات الطاقة الجديدة التي يتم تسليمها إلى تشيلي على متن سفينة واحدة.

ويبرز دور موانئ دبي العالمية في هذا السوق من خلال محطة سان أنطونيو، التي تتعامل، وفقاً للشركة، مع أكثر من 95% من واردات المركبات إلى تشيلي. وتضم المحطة إمكانات متخصصة في مناولة المركبات بنظام «رورو» (RoRo)، بما يسمح بالتعامل مع السيارات أثناء عمليات التفريغ والمناولة داخل الميناء تمهيداً لنقلها إلى وجهاتها النهائية.

ولا تعد شحنة «BYD» أول رقم قياسي تسجله محطة موانئ دبي العالمية في سان أنطونيو خلال 2026. ففي وقت سابق من العام، قامت السفينة Morning Lily بتفريغ 6338 مركبة في عملية واحدة، وهو رقم تجاوز الرقم القياسي السابق في تشيلي البالغ 6185 مركبة، والذي سجلته المحطة نفسها عام 2021.

ويمتد نشاط موانئ دبي العالمية في قطاع المركبات الكهربائية إلى النقل العام أيضاً. ففي عام 2025، قامت الشركة بمناولة أكثر من 400 حافلة كهربائية وصلت إلى تشيلي، تمهيداً لتوزيعها في مناطق مختلفة من البلاد، في إطار التوسع في وسائل النقل العام المستدامة خارج المراكز الحضرية الرئيسية.

ومع استمرار توسع سوق مركبات الطاقة الجديدة في تشيلي، تبرز عمليات مناولة السيارات في الموانئ كجزء من سلسلة الإمداد التي تربط شركات تصنيع السيارات بالأسواق المحلية. وفي هذا السياق، تأتي شحنة BYD Changzhou لتضيف رقماً قياسياً جديداً إلى عمليات موانئ دبي العالمية في سان أنطونيو، التي تشكل إحدى نقاط الدخول الرئيسية لواردات السيارات إلى السوق التشيلية.